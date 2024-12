Stellantis Iberia: il nuovo CEO Cane ha incontrato a Madrid la rete di concessionari in Spagna

Sette giorni dopo il suo insediamento come nuovo amministratore delegato di Stellantis Iberia, Marco Cane ha voluto riunire, in incontri separati tenutisi a Madrid, tutte le persone che collaboreranno con lui come massimo direttore commerciale dell’azienda nella penisola iberica.

Una settimana dopo la sua nomina, Marco Cane ha incontrato a Madrid la rete di concessionari in Spagna di Stellantis Iberia

In mattinata, all’insegna del motto “Reconnect” ha fatto il punto sui risultati del 2024 e sugli obiettivi e le strategie per il prossimo anno a tutti i concessionari dei marchi Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat/Abarth, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot in Spagna, che costituiscono una delle reti commerciali più fitte e capillari di quel Paese.

Nel corso del pomeriggio, durante un secondo evento dedicato, è stato approfondito il tema dei principali indicatori di performance dell’anno, con un’analisi dettagliata che ha incluso una prospettiva per il futuro, ispirata dal motto “Forza 2025!”. L’incontro ha coinvolto i dipendenti delle divisioni commerciale, post-vendita, ricambi e servizi di Stellantis insieme ai rappresentanti dei suoi marchi operativi in Spagna, ponendo un forte accento sui piani strategici per il 2025.

L’evento ha visto la partecipazione di 450 persone tra concessionari e collaboratori, che hanno avuto l’opportunità di esplorare e testare l’intera gamma di veicoli 100% elettrici proposta dai marchi Stellantis. Attualmente, il gruppo offre in Spagna una gamma senza precedenti di 65 modelli elettrificati, che include veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in, con soluzioni progettate per coprire tutti i segmenti di mercato e rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e all’innovazione.

Dopo questi incontri, Marco Cane assicura di essere “felicissimo di condividere con i concessionari e i dipendenti del Gruppo in Spagna gli ambiziosi obiettivi di Stellantis per il 2025 e le strategie con cui saranno raggiunti. Sono molto lieto di vedere l’impegno di tutti per il successo di Stellantis e dei suoi marchi. Con il loro lavoro e la loro professionalità, insieme al lancio di prodotti e servizi innovativi, renderemo il 2025 un anno memorabile”.