Stellantis conferma che intende unirsi all’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA) 

Stellantis ha confermato poco fa che intende aderire all’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA). L’industria automobilistica europea si trova in un momento critico, con una profonda trasformazione in corso verso una mobilità net-zero, con nuove forze competitive e un ambiente internazionale in rapida evoluzione. In questa importante congiuntura, Stellantis ritiene importante dialogare e sviluppare una comprensione condivisa delle poste in gioco e dei modi per affrontarle insieme. Stellantis ritiene che ACEA sia la piattaforma giusta per farlo.

Stellantis condivide il desiderio comune di affrontare congiuntamente le sfide che l’industria automobilistica europea si trova ad affrontare

Stellantis è entusiasta di avviare e sviluppare collaborazioni con gli altri membri dell’associazione, unendosi sotto un obiettivo condiviso. L’azienda mira a sostenere un approccio comune che non solo promuova la transizione verso soluzioni più sostenibili, ma che garantisca anche la competitività a lungo termine dell’industria automobilistica. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA è fermamente convinta che questo sforzo collettivo sia fondamentale per tutelare gli interessi delle comunità coinvolte, affrontando le sfide future in modo equilibrato. Con il supporto delle diverse parti coinvolte, l’azienda si prepara a giocare un ruolo cruciale nell’evoluzione del settore, perseguendo al contempo gli obiettivi di sostenibilità e innovazione.

“L’impegno di Stellantis per la transizione all’elettrificazione è profondo, sfruttando la nostra tecnologia multi-energia, e prendiamo con grande responsabilità le sfide che l’industria automobilistica europea deve affrontare. Riteniamo che ACEA sia il forum giusto per interagire con i nostri pari e stakeholder e costruire insieme una tabella di marcia per supportare l’intera catena del valore”, ha affermato Jean-Philippe Imparato, COO di Stellantis Enlarged Europe. Previa approvazione del Consiglio direttivo dell’ACEA, l’adesione entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.