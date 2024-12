Stellantis mette a disposizione altri 3,3 milioni di dollari per i residenti del quartiere attorno al suo stabilimento a Detroit

Stellantis ha annunciato oggi di aver stretto una partnership con la città di Detroit per mettere a disposizione dei residenti del quartiere attorno al suo stabilimento Detroit Assembly Complex – Mack (DAC-M) altri 3,3 milioni di dollari in sovvenzioni per la riparazione delle case. Stellantis ha collaborato con lo stato del Michigan, la città e Invest Detroit per riassegnare i fondi non spesi del progetto di sviluppo del sito del gruppo alle riparazioni delle case, in seguito al feedback della comunità.

Il nuovo programma di riparazione delle case, amministrato dal dipartimento Housing & Revitalization della città di Detroit, includerà almeno 2,7 milioni di dollari in fondi di progetto non spesi, oltre a 600.000 dollari dal Community Benefits Agreement (CBA) Neighborhood Impact Fund che saranno trasferiti da Invest Detroit alla città di Detroit per l’amministrazione del programma. I proprietari di case potranno beneficiare delle riparazioni delle case finanziate dal programma.

“Da quando abbiamo deciso di costruire il primo nuovo stabilimento di assemblaggio in più di 30 anni nella città di Detroit cinque anni fa, ci siamo impegnati a supportare la comunità”, ha affermato Christine Estereicher, vicepresidente, affari pubblici Stellantis Nord America. “Ascoltando i nostri vicini, abbiamo riconosciuto che c’era un’ulteriore necessità di riparazioni domestiche, quindi reindirizzare questi fondi dove potevano fare più bene è stata una decisione facile. Uno dei valori di Stellantis è prendersi cura del futuro e speriamo che questi fondi aggiuntivi aiutino i nostri vicini a effettuare i necessari aggiornamenti alle loro case”.

Il finanziamento si aggiunge ai 1,8 milioni di dollari forniti in precedenza da Stellantis come parte del CBA che era specificamente designato per le riparazioni domestiche. Tali fondi sono stati utilizzati nel 2020 e nel 2021 per aiutare circa 120 proprietari di case nell’Eastside. Il finanziamento aggiuntivo è stato approvato dal Michigan Strategic Fund, dalla Detroit Brownfield Redevelopment Authority (DBRA) e dal Detroit City Council. Con questo annuncio, l’azienda ha stanziato oltre 5 milioni di dollari in finanziamenti per le riparazioni per i proprietari di case della zona.

Negli ultimi cinque anni, Stellantis ha dedicato significative risorse a progetti comunitari legati al suo stabilimento, oltre a un programma di riparazione domestica per i proprietari di case. Con un investimento di 4 milioni di dollari, ha finanziato l’Advanced Manufacturing Academy presso la Southeastern High School, in collaborazione con il Detroit Public Schools Community District. Per mitigare l’impatto della costruzione dell’impianto, la società ha destinato 1,4 milioni di dollari a diverse iniziative, tra cui la creazione di un parco di acque piovane.

Questo parco, progettato per controllare il deflusso delle acque, funge anche da spazio ricreativo per i residenti, offrendo percorsi pedonali e luoghi di riposo. Altri interventi includono l’installazione di tamponi vegetativi e bioswales per migliorare la gestione delle acque piovane, la piantumazione di 1.100 alberi per ampliare la copertura arborea e migliorare la qualità dell’aria, oltre a trasformare lotti abbandonati in spazi verdi con alberi, arbusti e giardini, eliminando le case degradate.

Stellantis ha inoltre istituito un programma di produzione automobilistica in meccatronica presso il Wayne County Community College (WCCCD) Eastern Campus. Ha investito altri 200.000 dollari per sostenere progetti comunitari nei quartieri di Chandler Park, West End e Riverbend. Infine, per celebrare l’eredità della zona est di Detroit, la società ha commissionato un murale lungo 464 metri su Beniteau Street, realizzato dal famoso muralista Dr. Hubert Massey insieme a un team di artisti locali.

I residenti nei pressi dello stabilimento interessati a sovvenzioni per riparazioni devono contattare l’Housing & Revitalization Department al numero (313) 628-2231 per maggiori informazioni. Le domande saranno disponibili a gennaio 2025.