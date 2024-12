Stellantis si è riunita insieme alle associazioni di concessionari europei ad Amsterdam

Questa settimana si è svolto ad Amsterdam il primo incontro delle associazioni dei concessionari Stellantis, con la partecipazione di 110 delegati provenienti da 20 paesi europei. L’incontro ha avuto come principale obiettivo quello di definire in maniera condivisa le priorità per il 2025, sia in ambito Vendite che Post-Vendita, in un contesto di mercato particolarmente impegnativo, segnato da una profonda transizione verso la mobilità elettrica.

Oltre cento partecipanti da venti Paesi alla prima conferenza delle Associazioni Europee dei Concessionari Stellantis

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa Allargata, ha preso la parola, accompagnato dai massimi dirigenti dei settori Brand, Marketing e Sales, ribadendo con forza il ruolo centrale della rete di concessionari per il successo del progetto Stellantis: “La rete distributiva Stellantis è essenziale per il nostro business. Siamo tutti Stellantis e solo attraverso una collaborazione aperta e un clima di fiducia reciproca riusciremo a superare e a vincere le sfide che ci attendono in questo periodo di grandi trasformazioni”.

Imparato ha poi focalizzato l’attenzione sugli obiettivi organizzativi da raggiungere entro il 2025, mettendo in risalto l’importanza di semplificare e snellire i processi, con l’obiettivo di garantire un supporto costante alla rete, sia dal punto di vista commerciale, finanziario che ITC. In ambito vendite, gli obiettivi includono un incremento della quota di mercato e un aumento della percentuale di veicoli elettrici, in linea con le stringenti normative europee. Questo obiettivo potrà essere raggiunto grazie all’ampliamento continuo della gamma Stellantis, che offre una flessibilità e una varietà di scelta senza pari.

Imparato ha concluso il suo intervento ringraziando i partecipanti: “Vi ringrazio per questa discussione franca e costruttiva. Ci troviamo davanti a un futuro ricco di sfide, ma sono convinto che, grazie alla nostra competenza e al nostro impegno collettivo, riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati.”

Inoltre, i Presidenti delle quattro Stellantis European Dealer Association hanno espresso la loro soddisfazione per l’esito dell’incontro: “Questa prima conferenza comune ha raggiunto due importanti traguardi: il primo, quello di aumentare il livello di convergenza tra le attività delle associazioni, e soprattutto quello di gettare solide basi per il 2025, insieme al top management di Stellantis Europe, in uno spirito nuovo e altamente collaborativo. Siamo pronti ad affrontare il 2025 e siamo fiduciosi nella nostra partnership con Stellantis.”