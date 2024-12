ACC consegna a Peugeot e Opel le prime batterie prodotte nella sua gigafactory francese

Automotive Cells Company (ACC) ha recentemente avviato le sue prime consegne di batterie dalla gigafactory di Billy-Berclau/Douvrin, situata nel dipartimento del Pas-de-Calais. Questo stabilimento segna un’importante pietra miliare, in quanto rappresenta il primo impianto di produzione di batterie del settore automobilistico situato in Francia. ACC è un’azienda con azionisti di rilievo, tra cui Stellantis, TotalEnergies e Mercedes-Benz, ed è specializzata nella produzione di batterie basate sulla tecnologia NMC (nichel-manganese-cobalto). Le batterie prodotte nel monoblocco del sito già operativo vengono utilizzate per alimentare le vetture elettriche dei marchi Opel e Peugeot.

Le prime batterie di ACC saranno usate da Peugeot e-3008 ed e-5008 e dalla nuova Opel Grandland

In particolare, sono destinate a equipaggiare i modelli Peugeot e-3008 ed e-5008 nella versione Long Range, oltre alla nuova Opel Grandland. Nei prossimi anni, l’impianto vedrà l’avvio di altri due blocchi di produzione, con uno previsto per il 2025. L’obiettivo a lungo termine è incrementare rapidamente la capacità produttiva, passando dalle 2.000 batterie previste per il 2024 a 150.000 unità nel 2025, 250.000 nel 2026 e da 2 a 2,5 milioni di batterie nel 2030, contribuendo così a coprire il 20% della quota di mercato dell’Unione Europea.

Con le recenti difficoltà affrontate da Northvolt, l’Europa si trova ora alla ricerca di un nuovo protagonista nel settore delle batterie. “L’obiettivo è diventare estremamente competitivi, poiché oggi la batteria costituisce circa il 40 per cento del costo di un veicolo”, sottolinea Matthieu Hubert segretario generale di ACC. Nonostante queste ambizioni, al momento il sito di Billy-Berclau, vicino a Lens, è l’unico stabilimento di Automotive Cells Company (ACC) in Europa. Sebbene ci fossero piani per la costruzione di nuovi impianti in Germania e in Italia, tali progetti sono attualmente sospesi, e non c’è ancora una chiara visibilità su quando e se riprenderanno, rendendo incerto il futuro sviluppo della rete produttiva dell’azienda.