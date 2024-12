Ferrari 250 SWB: l’incredibile replica in scala di quella di Stirling Moss

Amalgam Collection propone una superba replica in scala 1:8 della Ferrari 250 GT Berlinetta SWB portata al successo da Stirling Moss al Goodwood Tourist Trophy nell’agosto 1961. Per la finezza dell’opera si può parlare di un prodotto di alta gioielleria. Nelle foto, in mancanza di riferimenti dimensionali, è facile confonderla con l’auto in formato reale.

Il prezzo richiesto non è per tutte la tasche: l’acquisto impone una spesa di 19.995 euro. Questo tarpa le ali ai sogni dei comuni mortali. Il fatto di poter dilazionare il pagamento in quattro rate senza interessi non cambia lo scenario. Giusto che sia così, per una riproduzione che si erge a riferimento di eccellenza ed esclusività. Solo 99 esemplari prenderanno la via del mercato.

Come già scritto, questa Ferrari 250 GT Berlinetta SWB in scala 1:8 rende omaggio alla vettura portata al successo a Goodwood, nel Regno Unito, da Stirling Moss, che la considerava la miglior GT al mondo. Indossa un abito in un intenso blu Rob Walker e il numero 7. Sicuramente è uno degli esemplari più noti della specie.

La finezza della riproduzione, eseguita a mano, deriva, oltre che dalle abilità artigianali di chi le ha dato forma, dalla collaborazione della casa di Maranello, per quanto riguarda finiture, materiali, immagini d’archivio e disegni. L’uso di una scansione digitale estremamente accurata dell’auto originale ha completato il quadro, consentendo di ricreare perfettamente ogni dettaglio in scala. Basta guardare le immagini per capire di cosa stiamo parlando.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Ricordiamo che la Ferrari 250 GT Berlinetta SWB raccolse una lunga scia di successi per il “cavallino rampante”, durante la sua parentesi agonistica. Questa è un’auto iconica, una delle “rosse” più amate e riuscite di tutti i tempi. Ogni collezionista ne vorrebbe una nel suo garage, ma nelle rare vendite all’asta il prezzo è stellare, anche per chi vive nell’oro.

Nella versione Competizione, il suo motore V12 da 3.0 litri di cilindrata eroga 280 cavalli di potenza massima, con grande affidabilità, sublime spinta e preziose note sonore, che rendono ancora più inebriante l’esperienza dinamica. Il suffisso SWB, acronimo di Short Wheel Base, deriva dal passo del telaio ridotto di 20 cm rispetto alle realizzazioni precedenti della specie.

Sulla struttura tubolare in acciaio dello chassis trova ancoraggio la bellissima carrozzeria in alluminio, che conquista gli occhi e rapisce il cuore, col fascino delle sue alchimie stilistiche. Incredibile come una vettura dal palmares sportivo così luminoso possa esprimersi su simili livelli di splendore, ma in casa Ferrari non è certo un fatto raro. Negli anni Sessanta, la 250 GT Berlinetta SWB vinse una quantità incredibile di gare, assicurando molte gioie al Commendatore.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection