Stellantis: la liquidazione di Tavares sarebbe meno di 36 milioni

Secondo il Financial Times Carlos Tavares e Stellantis avrebbero raggiunto un accordo su un’indennità di uscita inferiore rispetto al pacchetto di 36,5 milioni di euro previsto l’anno scorso per l’ex numero uno del gruppo. Lo scorso anno gran parte della sua retribuzione era legata alle performance, che sono state influenzate negativamente dalla riduzione degli utili della casa automobilistica. Secondo alcune fonti l’accordo sulla liquidazione è stato raggiunto in modo “semplice” durante il fine settimana, subito dopo le sue dimissioni.

Il pacchetto di Tavares per il 2023 è stato influenzato dalle performance finanziarie sotto le aspettative dell’azienda, anche se i calcoli definitivi saranno completati a fine anno. Nonostante ciò, il suo pacchetto lo ha reso uno degli amministratori delegati più remunerati nell’industria automobilistica. Stellantis ha spiegato che il 90% della remunerazione di Tavares era variabile e basata sulle performance aziendali, e che i numeri finali sarebbero stati verificati solo a fine anno fiscale. L’azienda ha inoltre precisato di non poter rivelare i dettagli della retribuzione, a meno che non fosse previsto dalla legge, per rispettare il diritto alla privacy dei dipendenti.

Tavares si è dimesso all’improvviso domenica a seguito di disaccordi con il consiglio di amministrazione sulla strategia, un forte calo degli utili, ingenti deflussi di cassa e un calo delle vendite negli Stati Uniti e in Europa, che hanno portato a due profit warning. Mercoledì, durante un evento organizzato da Goldman Sachs, il direttore finanziario di Stellantis, Doug Ostermann, ha dichiarato agli investitori che il conflitto derivava anche dalle divergenze su come l’azienda avrebbe dovuto interagire con fornitori, sindacati e governi per ricostruire la fiducia. Ma ha aggiunto che la direzione strategica a lungo termine resterà la stessa. “Non credo che ci siano stati veri disaccordi in termini di strategia a lungo termine”, ha detto.

Il pacchetto retributivo di Tavares è cresciuto del 56 per cento l’anno scorso su profitti record presso la quarta casa automobilistica più grande al mondo, ma è stato accompagnato da perdite di posti di lavoro e tagli salariali per i lavoratori negli Stati Uniti e in Francia. Il suo pacchetto includeva 2 milioni di euro di stipendio base, oltre 2,5 milioni di euro di benefit e 32 milioni di euro di pagamenti di incentivi a breve e lungo termine collegati alle sue prestazioni.

Mentre questa settimana sono circolate voci che suggerivano un pagamento di 100 milioni di euro, il proprietario dei marchi Peugeot, Fiat e Jeep ha smentito, dichiarando che “diverse cifre riportate dai media sui termini finanziari della partenza del signor Tavares sono altamente imprecise e lontane dalla realtà”. Il pacchetto di uscita di Tavares sarà reso noto nel rapporto annuale 2024 di Stellantis. Le condizioni finanziarie della sua uscita hanno suscitato un vivace dibattito pubblico in Italia, con politici e sindacati che hanno criticato l’azienda per aver elargito un compenso eccessivo al 66enne in un periodo di difficoltà, segnato da una diminuzione della domanda e da possibili tagli di posti di lavoro.

Fonti affidabili rivelano che Tavares aveva cercato di arginare le ingenti uscite di cassa di Stellantis, come discusso a settembre, proponendo misure drastiche che, secondo alcuni membri del consiglio di amministrazione, avrebbero potuto danneggiare l’azienda nel lungo periodo. Gli analisti di Bernstein hanno suggerito che Tavares avrebbe tentato di migliorare le performance finanziarie dell’azienda prima di dimettersi, con l’intento di creare le condizioni per ottenere un altro stipendio significativo come quello del 2023.