Un buon mese di novembre per Stellantis in Germania

Spinta principalmente dagli ottimi risultati di vendita della business unit Pro One con veicoli commerciali leggeri e dai risultati generalmente buoni dei suoi marchi, Stellantis continua a registrare gran successo in Germania: a novembre, secondo i dati interni preliminari , i marchi Stellantis hanno venduto complessivamente ben 33.800 automobili e veicoli commerciali leggeri (+1,9 per cento) e hanno così raggiunto una quota di mercato del 12,6 per cento – un aumento di quasi 0,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Vendite e quote di mercato in crescita per Stellantis in Germania nel mese di novembre

Come ormai da mesi, il business dei veicoli commerciali leggeri raggruppato nella business unit Stellantis Pro One resta un’importante garanzia di successo: con quasi 61.100 veicoli commerciali leggeri venduti (+19 per cento) e una quota di mercato del 23,4 per cento (+2,1 punti percentuali), quelli di Stellantis sono chiaramente i marchi numeri uno sul mercato da gennaio a novembre.

Il marchio Opel ha registrato la crescita maggiore, guadagnando 2,3 punti percentuali di quota di mercato nei primi undici mesi dell’anno. Nel solo mese di novembre Stellantis Pro One è stata anche in testa alle classifiche di vendita con i marchi Fiat Professional, Peugeot, Citroën, Opel e RAM.

Gli incrementi significativi delle vendite di Peugeot (+66,7 per cento) e Citroën (+30,4 per cento) hanno contribuito al successo complessivo delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri nel mese di novembre. Il marchio premium francese DS Automobiles ha registrato un aumento delle vendite del 163,5% rispetto a novembre 2023.

Ciò significa che Stellantis è ancora chiaramente in attivo quest’anno: quasi 387.400 veicoli venduti nel periodo gennaio-novembre (+8,3 per cento) si traducono in un aumento della quota di mercato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso di un intero punto percentuale: 13,6 per cento.

“Con il risultato di novembre, abbiamo confermato il buon inizio di fine anno”, ha affermato il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski. “Nelle restanti settimane di quest’anno, continueremo ad accelerare il ritmo per lavorare con i nostri partner di vendita al dettaglio per convincere il maggior numero possibile di clienti dell’attrattiva e della qualità dei nostri prodotti. Vogliamo anche creare le condizioni quest’anno per vendere significativamente più auto elettriche nel 2025. “