Matteo Salvini: “Quello che sta avvenendo con Stellantis è davvero disgustoso”

Il Ministro dei trasporti Matteo Salvini nelle scorse ore ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della situazione del gruppo Stellantis dopo l’addio del CEO Carlos Tavares che nei giorni scorsi ha presentato le sue dimissioni accolte dal Consiglio di amministrazione di Stellantis. A quanto pare il tutto sarebbe avvenuto a causa di alcune divergenze sulle strategie a medio e lungo termine del gruppo automobilistico con Tavares che a quanto pare andrà via portandosi una buonauscita di circa 100 milioni di euro.

“Quello che sta avvenendo con Stellantis è davvero disgustoso” secondo Matteo Salvini

Matteo Salvini ha parlato a margine dell’evento Transatlantic Awards in corso a Milano. Il ministro dei trasporti e vice premier ha dichiarato: “La vicenda Stellantis è disgustosa. Quello che sta accadendo è semplicemente disgustoso”. “Da italiano, mi sento offeso dalla gestione degli Elkann e dalle cifre che emergono riguardo alla partenza dell’ex amministratore delegato – ha affermato Salvini – “Mi aspetto che rispondano al Parlamento e ai cittadini su come abbiano utilizzato, evidentemente in maniera inadeguata, i soldi che gli italiani hanno dato a questa che un tempo era una grande azienda italiana”. Il ministro ha poi aggiunto che, secondo lui, la situazione di Stellantis rappresenta “un tracollo economico, peraltro annunciato dalle politiche insensate e pseudo green imposte da Bruxelles”.

Matteo Salvini ha poi continuato dicendo che non riesce proprio a commentare una vicenda in cui una persona che per via del suo operato rischia di far chiudere numerosi stabilimenti facendo perdere il posto di lavoro a migliaia di persone rischia di andare via con decine e decine di milioni di euro. Per il Ministro dunque si tratta di uno spettacolo davvero imbarazzante e secondo lui qualsiasi azienda che ha ottenuto denaro pubblico dovrebbe rendere conto allo stato di quello che ha fatto con i soldi ricevuti.