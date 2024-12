Stellantis: anche a novembre prosegue il crollo delle vendite in Italia

Anche a novembre prosegue il calo delle immatricolazioni di Stellantis in Italia anche se in maniera più lieve rispetto al mese precedente. Il gruppo automobilistico da pochi giorni orfano del CEO Carlos Tavares con 30.817 immatricolazioni ha registrato in Italia un calo del 24,6 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando le consegne furono 40.853.

Calano ancora le vendite di Stellantis in Italia: a novembre -24,6%

Come dicevamo prima, si tratta di un lieve miglioramento dato che ad ottobre il calo rispetto all’anno prima era stato del 27,8 per cento. Ovviamente per effetto di questo dato anche la quota di mercato cala passando dal 29,3 per cento registrato nel mese di novembre del 2023 all’attuale 24,7 per cento.

Nei primi undici mesi del 2024, Stellantis ha registrato un totale di 428.205 vetture immatricolate, con una diminuzione del 9,4 per cento rispetto alle 472.729 unità registrate nello stesso periodo dell’anno precedente, ossia il 2023. Durante questi undici mesi, la quota di mercato del gruppo automobilistico è scesa al 29,4 per cento, rispetto al 32,4 per cento ottenuto nello stesso periodo del 2023.

Questi risultati sono stati elaborati da Stellantis utilizzando i dati forniti da Dataforce, che evidenziano una tendenza al ribasso nelle immatricolazioni rispetto all’anno scorso. Nonostante questo calo, il gruppo continua a monitorare le sue performance e a cercare soluzioni per sostenere la sua posizione nel mercato automobilistico.

Stellantis ha però ottenuto un risultato significativo nel mese di novembre 2024, piazzando ben quattro veicoli tra le prime dieci auto più vendute in Italia. In particolare, la Fiat Panda si conferma al primo posto, con 6.687 unità immatricolate. Seguono la Jeep Avenger, che occupa la terza posizione sul podio, la Citroën C3 e la Peugeot 208.

Analizzando i singoli marchi del gruppo Stellantis, per quanto riguarda i marchi provenienti da ex FCA, Alfa Romeo ha immatricolato 2.479 vetture, registrando una diminuzione del 9,06 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con una quota di mercato del 2 per cento. Jeep ha totalizzato 4.978 unità, con un calo del 14,69 per cento e una quota del 4,01 per cento.

Fiat ha venduto in totale 8.798 vetture, subendo una contrazione del 41,74% e una quota del 7,08 per cento. Lancia ha registrato solo 812 immatricolazioni, segnando una forte flessione del 79,69 per cento e una quota di mercato dello 0,65 per cento. Maserati ha immatricolato 111 vetture, con una discesa del 59,49 per cento e una quota dello 0,09 per cento.