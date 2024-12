Stellantis mantiene la leadership del mercato auto in Francia a novembre 2024

Stellantis France è il produttore leader sul mercato alla fine di novembre 2024 in termini di vendite, con una quota di mercato PC + LCV del 29,4 per cento. 5 modelli nella top 10 del mercato dei PC (Peugeot 208, 308, 2008, 3008 e Citroën C3), essendo la Peugeot 208 il veicolo più venduto sul mercato francese, anche nella sua versione elettrica.

Stellantis aumenta la propria quota di mercato di 0,5 punti nel novembre 2024 e occupa il primo posto nel mercato francese

“Stellantis ha avuto un buon mese di novembre 2024 in Francia con un aumento significativo della sua quota di mercato di 0,5 punti. Siamo particolarmente soddisfatti della nostra continua performance nel mercato dei veicoli commerciali” ha dichiarato Christophe Musy, Direttore di Stellantis France.

Negli undici mesi del 2024, 5 brand si distinguono per i loro risultati: Peugeot con la Peugeot 208 che resta il veicolo più venduto in Francia con una quota di mercato del 5,3%, nelle autovetture.Citroën ha registrato un forte incremento grazie alla ë-C3 che si è classificata al terzo posto nel mercato complessivo con 1.232 unità e una quota di mercato del 5,3%. Jeep continua la sua avanzata sul mercato francese con un aumento delle immatricolazioni del 38% nel novembre 2024, rispetto a novembre 2023.

Fiat è il secondo marchio nelle vendite di veicoli elettrici nei segmenti A e B in Francia quest’anno, con il 23,7 per cento della quota di mercato di BEV AB. Buona la crescita della Fiat 600e che detiene una quota di mercato del 5,1 per cento. Alfa Romeo, trainata dall’Alfa Romeo Junior, disponibile in versione 100% elettrica e ibrida, Alfa Romeo è cresciuta del 5% a novembre, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nei primi undici mesi dell’anno il brand è cresciuto del 14% rispetto al 2023.

Nel 2024 Stellantis continua a occupare il primo posto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato del 38,6 per cento. Nel novembre 2024 il gruppo automobilistico ha ottenuto per il terzo mese consecutivo un’ottima performance con un aumento della propria quota di mercato di 3,9 punti al 39,2 per cento.

Stellantis è leader anche nel segmento dei modelli elettrici dei segmenti B e C, con una quota di mercato del 52,9 per cento, l’azienda, per gli undici mesi del 2024, è numero uno nei segmenti dei veicoli utilitari piccoli, con una quota di mercato del 51,8 per cento, numero uno nel segmento dei veicoli utilitari medi con una quota di mercato del 36,9 per cento e numero due nei veicoli utilitari grandi segmento dei veicoli utilitari di grandi dimensioni, con una quota di mercato del 30,2per cento e numero uno nel segmento dei camper.

Leader nelle vendite di veicoli elettrici (BEV) nel mese di novembre, con una quota di mercato del 24,2% (VP+LCV). La Peugeot E-208 e la Fiat 500e restano nella Top 5 per il 2024 cumulativo. La Peugeot E-208 conferma la sua leadership, BEV (PV + LCV) numero uno in Francia per il 2024 cumulativo. Stellantis leader negli Utility Vehicles 100% elettrici con una quota di mercato del 52,9% nel mese e del 48,7% nel cumulato 2024. Stellantis Pro One supporta la transizione delle aziende verso l’elettrificazione.