Stellantis: -7% in Borsa dopo l’addio di Carlos Tavares

Questa mattina Stellantis registra una forte flessione a Piazza Affari, con un allungamento dell’asta di pre-apertura. Dopo l’annuncio delle dimissioni immediate dell’amministratore delegato Carlos Tavares, il titolo subisce un calo del 7%, scendendo a 11,65 euro nelle prime contrattazioni. Le dimissioni sono state presentate durante una riunione del consiglio di amministrazione, presieduta da John Elkann, che ha accettato la decisione.

Il gruppo ha già avviato il processo per selezionare un nuovo amministratore delegato permanente, che sarà completato entro la prima metà del 2025, sotto la supervisione di un Comitato Speciale del Consiglio. “Mi impegnerò immediatamente con il nostro nuovo Comitato Esecutivo ad interim, con il supporto di tutti i colleghi di Stellantis, mentre concludiamo la ricerca del nuovo Ceo”, ha dichiarato Elkann nel comunicato che annunciava le dimissioni di Tavares. Ha poi aggiunto: “Lavoreremo insieme per garantire l’attuazione tempestiva della strategia della Società, tutelando gli interessi a lungo termine di Stellantis e dei suoi stakeholder.”

Tra i nomi che circolano come possibili candidati per la successione di Carlos Tavares, che ha deciso di dimettersi a causa di divergenze con gli altri membri del consiglio di amministrazione, uno dei più discussi è quello di Luca De Meo, attuale CEO di Renault. Al momento, Stellantis ha costituito un comitato esecutivo provvisorio, presieduto dal presidente John Elkann, il quale avrà il compito di guidare l’azienda durante questa fase di transizione e designare il nuovo amministratore delegato entro la metà del 2025, dando così tempo per una scelta ponderata e strategica.

Vedremo dunque che novità ci saranno a proposito dell’erede di Carlos Tavares nel corso dei prossimi giorni.