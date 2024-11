Stellantis contro la violenza sulle donne

Stellantis adotta misure concrete contro la violenza di genere: cessione solidale di ferie, tre mesi di congedo retribuito extra, e attività di prevenzione con le forze dell’ordine. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, promuove sensibilizzazione tramite una diretta Instagram con la community Rame, condividendo esperienze personali e diversi punti di vista.

Violenza donne: Stellantis, formazione, congedi e conto ore solidale delle colleghe

Stellantis inoltre promuove formazione e campagne di sensibilizzazione per educare il personale sui diritti e sulle risorse per le vittime di violenza. Offre canali riservati per segnalazioni, come l’Integrity Helpline, e un team di assistenti sociali professioniste per supporto previdenziale e assistenziale. Le vittime possono ottenere sei mesi di congedo retribuito, tre coperti dall’INPS e tre dall’azienda, oltre a informazioni sui servizi sociali territoriali e risorse interne ed esterne. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares dimostra così un impegno concreto nel sostegno alle vittime e nella prevenzione della violenza.

Stellantis non solo offre supporto interno alle vittime di violenza, ma collabora anche con risorse esterne come i servizi sociali, le forze dell’ordine, le case rifugio e i centri antiviolenza, tra cui il Numero Verde 1522. Un’iniziativa recente è la partnership con il Comune di Torino e la Polizia Locale, che ha dato il via a corsi di formazione per i dipendenti, organizzati dalla Commissione Pari Opportunità. Questi corsi, incentrati sulla prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza di genere, sono realizzati con il supporto del Nucleo di Prossimità e coinvolgeranno progressivamente tutti i territori dove Stellantis è presente.

A Torino e in altre sedi italiane, come Mirafiori, Teksid Carmagnola e Termoli, sono state installate panchine rosse come simbolo della lotta contro la violenza. Inoltre, i dipendenti hanno ricevuto fiocchi rossi per esprimere il loro impegno nella causa. Stellantis continua a promuovere iniziative concrete per sensibilizzare e sostenere le vittime di violenza di genere, con un impegno costante sia a livello interno che esterno.