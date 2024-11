Stellantis Mirafiori: anche il 2025 potrebbe partire con grandi difficoltà

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, la fabbrica Stellantis di Mirafiori rallenterà significativamente fino a fine anno, con possibili chiusure estese. Secondo alcune fonti, lo stabilimento Stellantis di Torino potrebbe sospendere le attività da fine novembre fino al giorno dopo l’Epifania, coinvolgendo tutto dicembre. Inizialmente, il programma delle ferie prevedeva una pausa produttiva dal 19 dicembre, ma ora lo stop potrebbe essere anticipato e prolungato.

Secondo alcune indiscrezioni lo stop a Stellantis Mirafiori potrebbe durare addirittura fino a febbraio

Si vocifera però che le difficoltà per lo stabilimento di Mirafiori non finiscano qui e che l’avvio del 2025 possa essere molto difficile. Qualcuno ipotizza addirittura uno stop fino a febbraio per la fabbrica in cui viene prodotta Fiat 500e e le auto di Maserati. Il motivo sarebbe sempre lo stesso la scarsa domanda per la city car elettrica di Fiat e per le auto della casa del Tridente.

Gli operai dello stabilimento di Mirafiori stanno vivendo un periodo difficile, con l’incertezza sul futuro del contratto di solidarietà, che scade il 31 dicembre. Circa 3.500 lavoratori stanno usufruendo dell’ammortizzatore sociale dal mese di luglio e, a meno di 40 giorni dalla scadenza, i sindacati chiedono chiarimenti sul 2025. Per questo motivo, Fim, Fiom, Uilm, Uglm, Fismic e Aqcf hanno inviato una lettera all’azienda per chiedere un incontro e ottenere chiarimenti sulle intenzioni del gruppo.

Ricordiamo che per novembre 2025 a Mirafiori dovrebbe partire la produzione della nuova Fiat 500 ibrida. Questa vettura potrebbe garantire oltre 100 mila unità prodotte all’anno permettendo alla fabbrica di poter finalmente tornare a respirare. I mesi che ci separano dal via alla produzione di questo modello saranno però molto difficili per la fabbrica del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.