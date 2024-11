Anche la nuova Citroen C4 sarà prodotta da Stellantis a Kenitra in Marocco

A partire dal 2028, Stellantis trasferirà la produzione della prossima generazione della Citroen C4 nello stabilimento di Kenitra, in Marocco, per ridurre i costi di produzione. Questa scelta penalizzerà significativamente la fabbrica di Madrid, che perderà l’assemblaggio di questo modello. Secondo quanto riportato dal media spagnolo La Tribune de l’Automacion, il sito marocchino diventerà il nuovo centro produttivo per la quarta generazione della gamma di Citroen C4. La decisione segna un cambiamento importante nella strategia industriale del gruppo, a favore di una localizzazione che promette maggiore efficienza economica, ma che rappresenta un duro colpo per l’impianto spagnolo e la sua quota nella produzione di massa.

La futura generazione di Citroen C4 non sarà prodotta più a Madrid ma a Kenitra in Marocco

Lo stabilimento di Villaverde, che vedeva nella produzione della Citroën C4 un pilastro per la sua sostenibilità, si trova ora costretto a cercare nuove opportunità industriali per garantire la continuità delle operazioni. Stellantis ha deciso di trasferire dal 2028 la produzione della prossima generazione di Citroen C4 e e-C4 a Kenitra, in Marocco. Questa strategia mira a ridurre i costi produttivi e a posizionare Citroën come l’alternativa a basso costo di Dacia all’interno del gruppo. La quarta generazione sarà realizzata sulla piattaforma multienergia Smart, destinata allo stabilimento marocchino dal 2022 grazie a un investimento di 300 milioni di euro.

Per il momento, la fabbrica spagnola ha la produzione garantita fino alla fine della produzione della terza generazione di Citroen C4 ed e-C4 lanciati nel 2020. Questa produzione potrebbe estendersi fino al 2029, un anno oltre le previsioni iniziali che erano per il 2028. Tuttavia, questa data non è stata decisa in via definitiva, a causa dell’incertezza che aleggia sul mercato automobilistico e dell’introduzione delle piattaforme STLA Small a Vigo e Saragozza.

Da notare inoltre che l’opzione di produrre la nuova Lancia Delta a Madrid non sembra più rilevante. Secondo fonti del settore, l’assemblaggio del modello Lancia alla fine non sarà assegnato allo stabilimento di Villaverde. Ad oggi il centro di produzione scelto dal gruppo automobilistico sarebbe quello di Pomigliano d’Arco, in Italia. Quest’ultima lancerebbe il progetto nell’aprile 2029, con una capacità produttiva di circa 10.000 unità all’anno.