Stellantis valuta se spostare la produzione in Messico per ridurre i costi e prepararsi ai dazi di Trump

Stellantis sta considerando di trasferire parte della sua produzione in paesi con costi inferiori, come il Messico, in risposta alle politiche commerciali annunciate dal presidente eletto Donald Trump. Trump ha proposto di applicare dazi del 60% sulle merci importate dalla Cina e del 20% su quelle provenienti da altre nazioni. Questi dazi spingono aziende come Stellantis a rivedere le proprie strategie di approvvigionamento e di produzione, cercando di adattarsi alle nuove condizioni economiche e alle potenziali tariffe sulle importazioni.

“Ovviamente fa parte di tutta la pianificazione degli scenari che stiamo realizzando”, ha affermato il CEO di Chrysler Feuell in un’intervista al Los Angeles Auto Show giovedì, sottolineando che non sono state prese decisioni. “Una domanda a cui cerchiamo di rispondere è: “Come dobbiamo pensare alle strategie di produzione e approvvigionamento, dato dove potrebbero arrivare dazi o altre decisioni amministrative?” ha osservato Chris Feuell, responsabile dei marchi Ram e Chrysler di Stellantis.

Secondo quanto riportato da BNN Bloomberg, Feuell ha sollevato preoccupazioni riguardo alla proposta di Trump di eliminare il credito d’imposta di 7.500 $ per l’acquisto di veicoli elettrici. Ha sottolineato che la perdita di questo incentivo potrebbe ostacolare ulteriormente l’adozione di veicoli elettrici, già penalizzati da costi elevati per i consumatori.

Stellantis sta affrontando difficoltà nel mantenere la redditività quest’anno, e, pur desiderando continuare a esplorare i lanci di veicoli elettrici, l’azienda è disposta a considerare l’introduzione di altri modelli a energia alternativa per incrementare le vendite. Feuell ha dichiarato che, sebbene sia cruciale rimanere fedeli alla strategia aziendale, non esclude la possibilità di adattare la direzione intrapresa per quanto riguarda la gamma di prodotti, suggerendo che una revisione del mix di veicoli potrebbe essere una scelta da prendere in considerazione per rispondere alle circostanze del mercato.