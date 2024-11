Stellantis annuncia nuove nomine in Sud America

Stellantis annuncia l’arrivo di Dulcinéia Caldeira Brant, che assume la carica di vicepresidente senior degli acquisti per il Sud America, in sostituzione di Juliano Almeida, che assumerà una nuova posizione globale all’interno dell’azienda. L’esecutivo riporterà direttamente a Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

Stellantis annuncia cambiamenti ai responsabili degli acquisti in Sud America

Con 28 anni di esperienza nel settore automobilistico, Dulcinéia Caldeira Brant ha una laurea in amministrazione aziendale, con specializzazione in commercio estero presso il Centro Universitário UNA (União de Negócios e Administração) e un MBA in gestione aziendale presso la Fundação Getúlio Vargas e l’Ohio University, U.S.A.

Dulcinéia Caldeira Brant ritorna in azienda con una vasta esperienza, essendo entrata in Stellantis nel 2002, ricoprendo diverse posizioni dirigenziali nell’area acquisti sia in Brasile che in Europa, dove ha lavorato per 10 anni. Nel 2017 è stata direttrice degli acquisti in Argentina e, nel 2019, è tornata in Brasile come responsabile dell’area acquisti diretti di materiali per interni ed elettrici per il Sud America. Nel 2020 ha assunto la responsabilità globale dell’area acquisti diretti di materiali per interni.

Juliano Almeida assume la nuova posizione globale di vicepresidente senior per l’acquisto diretto di materiali telai e adattamento. Juliano Almeida lavora in Stellantis dal 2001, dove ha iniziato la sua carriera nell’area acquisti. Nel 2007 è stato trasferito in Cina come coordinatore acquisti per Fiat LATAM nella regione APAC.

Successivamente ha lavorato in Italia e negli Stati Uniti. Ritorna in Brasile nel 2014, assumendo il ruolo di vice direttore acquisti di FCA. Nel 2021 è stato nominato vicepresidente senior della catena acquisti e fornitura di Stellantis per il Sud America e, nel 2023, ha assunto inoltre la responsabilità dello sviluppo del business. Juliano Almeida è un ingegnere meccanico con specializzazione in meccatronica, laureato alla PUC Minas, ha un MBA in economia presso la Fundação Getúlio Vargas e un master in ingegneria dei materiali presso Cefet-MG.