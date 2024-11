Stellantis parteciperà alla 16a edizione annuale della Settimana dell’industria e dell’auto di Goldman Sachs

Doug Ostermann, attuale Chief Financial Officer di Stellantis, parteciperà a un incontro informale che si terrà mercoledì 4 dicembre 2024, con orario di inizio fissato alle 13:20 GMT e di fine previsto per le 13:55 GMT. L’occasione di cui vi stiamo parlando in questo articolo si inserisce nell’ambito della 16a edizione annuale dell’Industrial & Autos Week, un evento di rilevanza organizzato da Goldman Sachs, dedicato ai temi dell’industria e del settore automobilistico.

Stellantis sarà presente alla 16a edizione annuale della Settimana dell’industria e dell’auto di Goldman Sachs

Per coloro che desiderano seguire la sessione in tempo reale, sarà possibile guardarla in diretta streaming attraverso il link al webcast, disponibile al seguente indirizzo: https://kvgo.com/gs-industrials-autos-week-2024/stellantis-december. Inoltre, i dettagli per visualizzare la chiacchierata, che si terrà in un’atmosfera informale simile a una conversazione davanti al caminetto, sono accessibili anche nella sezione dedicata agli Investitori del sito web ufficiale di Stellantis.

Per tutti coloro che non potranno partecipare all’incontro in diretta, il gruppo Stellantis renderà disponibile una registrazione dell’evento che sarà pubblicata successivamente, consentendo così a chiunque fosse interessato di fruire della sessione a una data successiva, in modo da non perdere nessun dettaglio dell’incontro.

Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares nato dalla fusione del gruppo Fiat Chrysler Automobiles e di PSA Groupe in occasione della partecipazione a questo importante evento organizzato da Goldman Sachs giunto alla sua sedicesima edizione nel 2024 che come abbiamo detto poc’anzi si occupa principalmente di industria e settore auto in generale.