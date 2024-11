Stellantis: la prima auto su piattaforma STLA Small nel 2026

Stellantis prevede di introdurre la sua prima vettura basata sulla piattaforma STLA Small nel 2026, come confermato dall’amministratore delegato Carlos Tavares. La piattaforma, pensata principalmente per il mercato europeo, sarà presentata tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Sarà un elemento chiave per supportare la nuova generazione di auto compatte del gruppo, coprendo i segmenti A, B e C, e offrendo configurazioni sia ibride che completamente elettriche.

Stellantis: la piattaforma STLA Small per auto compatte debutterà nel 2026 lo ha confermato il CEO Carlos Tavares

Per i veicoli elettrici, sarà offerta con batterie con capacità compresa tra 37 kWh e 82 kWh. Permetterà inoltre una gamma di motori e potenze in uscita, a partire da circa 94 CV. I dati pubblicati da Stellantis suggeriscono che la piattaforma potrà essere utilizzata per auto di piccole dimensioni, fino a 3600 mm di lunghezza e 1700 mm di larghezza. Questa nuova architettura sostituirà la piattaforma CMP/e-CMP utilizzata oggi da auto come la Peugeot 208, la Peugeot 2008, Opel Corsa, Jeep Avenger e altre ancora. Non è ancora stato confermato quale modello sarà il primo a basarsi su questa nuova piattaforma, ma Tavares ha detto ai giornalisti che la data di produzione prevista per il 2026 rimane “in linea con i tempi”.

“Credo che presenteremo la STLA Small molto probabilmente alla fine del 2025 o all’inizio del 2026, in base al primo veicolo che utilizzerà questa piattaforma, attualmente in fase di preparazione,” ha dichiarato. “E, come potete vedere dalle prime tre piattaforme, siamo sulla buona strada e stiamo rispettando i tempi previsti, collegati alle date in cui avvieremo le prime nuove auto,” ha aggiunto. “Naturalmente, quando parleremo di questa piattaforma, ci riferiremo ad auto compatte, la maggior parte delle quali sarà destinata al mercato europeo, come potete immaginare.”

STLA Small sarà l’ultima piattaforma di nuova generazione svelata dal colosso automobilistico, posizionandosi sopra la Smart Car (che è alla base della nuova Citroën C3, Fiat Grande Panda, nuova Opel Frontera etc.) e sotto STLA Medium che invece viene utilizzata da Peugeot 3008 e in futuro anche dalla nuova Lancia Gamma e da molte altre auto. Le altre due sono STLA Frame presentata nelle scorse ore e la STLA Large che verrà usata da auto quali nuova Alfa Romeo Stelvio e nuova Alfa Romeo Giulia.