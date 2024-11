Stellantis: questo autunno negli USA quasi 4.000 licenziamenti

Dallo scorso settembre, Stellantis ha licenziato o pianificato il licenziamento di oltre 3.750 dipendenti a tempo pieno nelle aree metropolitane di Detroit e Toledo. Questa stima, basata su dati disponibili, non tiene conto degli aggiornamenti per alcuni stabilimenti, né Stellantis ha fornito un bilancio complessivo per le sue attività negli Stati Uniti. Inoltre, il numero non include circa 500 lavoratori part-time del Michigan licenziati a fine settembre o il personale delle aziende fornitrici, spesso colpite dalle riduzioni del gruppo. Tra queste, si prevede che circa 370 posti verranno eliminati presso alcuni fornitori per gli stabilimenti Jeep di Toledo entro gennaio.

Oltre 3.750 dipendenti a tempo pieno di Stellantis hanno perso il lavoro nelle aree metropolitane di Detroit e Toledo

In base al contratto con la UAW, Stellantis ha accettato di fornire ai lavoratori licenziati pagamenti aggiuntivi per un anno oltre alla disoccupazione, che insieme equivalgono al 74% della retribuzione normale. Coloro che sono in licenziamento a tempo indeterminato ricevono anche una copertura sanitaria fino a due anni.

Presso lo stabilimento Warren Stamping Plant, dove 160 lavoratori sono licenziati a tempo indeterminato e centinaia di altri sono temporaneamente assenti dal lavoro, il presidente della sezione locale 869 della UAW, Romaine McKinney III, ha dichiarato di aver ricevuto numerose chiamate da membri che hanno difficoltà a ricevere gli assegni di disoccupazione, che si chiedono dove possono trovare assistenza per pagare le bollette o acquistare cibo, o semplicemente che esigono risposte sul futuro dello stabilimento.

Stellantis non è l’unica a tagliare posti di lavoro mentre affronta un’industria automobilistica fragile in transizione verso i veicoli elettrici. La scorsa settimana la General Motors Co. ha licenziato circa 1.000 persone, sia stipendiate che a ore, tra cui un gran numero di dipendenti di Warren. Ciò ha fatto seguito a un taglio di oltre 1.000 dipendenti stipendiati della GM ad agosto. Anche la Ford Motor Co. ha avuto difficoltà soprattutto nel settore dei veicoli elettrici e ha annunciato di recente che sta tenendo inattivo il suo stabilimento Dearborn dove viene prodotto F-150 Lightning poiché il pick-up elettrico continua a perdere denaro.

Ma Stellantis ha tagliato in modo particolarmente profondo quest’anno, mentre è alle prese con vendite in calo e altri problemi. Le perdite di posti di lavoro hanno attirato l’ira della UAW e del suo presidente, Shawn Fain, che continua ad affermare che la casa automobilistica è mal gestita dal CEO Carlos Tavares. Il sindacato continua a minacciare di scioperare per diversi impegni di prodotto e investimento che sostiene Stellantis non stia rispettando. La casa automobilistica ha sottolineato le difficili condizioni di mercato durante la transizione ai veicoli elettrici e afferma che uno sciopero sarebbe illegale.

I tagli al personale di Stellantis hanno diverse cause e modalità. Alla Warren Truck, sono legati alla fine della produzione di un modello, che non verrà sostituito nello stesso impianto. Alla Toledo Jeep, i licenziamenti derivano dalla bassa domanda di Gladiator, che passerà a un solo turno di produzione. Circa 398 dipendenti perderanno il lavoro in uno stabilimento di ricambi a Detroit, che Stellantis intende esternalizzare. In altri impianti, dove i licenziamenti avvengono regolarmente, l’azienda li giustifica come una misura per migliorare “l’efficienza operativa”. Stellantis ha definito questi tagli necessari per recuperare competitività in un mercato automobilistico instabile.

Doug Ostermann, direttore finanziario di Stellantis, ha recentemente dichiarato che l’azienda sta riducendo le scorte di veicoli presso i concessionari negli Stati Uniti di circa 100.000 unità. Questo obiettivo potrebbe permettere agli impianti di incrementare la produzione a partire da dicembre e nel corso del 2025. Jodi Tinson, portavoce dell’azienda, ha inoltre confermato che tutti gli stabilimenti negli Stati Uniti, tranne quello di Warren Truck, sono stati operativi la settimana scorsa e sono previsti per continuare l’attività anche questa settimana.