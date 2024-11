Stellantis Austria continua il suo trend positivo ad ottobre

Stellantis ha continuato il suo trend positivo nel mercato auto dell’Austria nel mese di ottobre e ha nuovamente aumentato significativamente la propria quota di mercato complessiva con i marchi iconici Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel e Peugeot. Nel mese di ottobre sono state immatricolate 2.599 nuove auto e veicoli commerciali leggeri. Ciò significa un aumento del 27,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La quota di mercato complessiva auto + veicoli commerciali è aumentata di 1,3 punti rispetto allo stesso mese dell’anno scorso attestandosi al 10,6%.

Stellantis: in Austria le vendite aumentano del 27,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso

Il marchio Peugeot è riuscito a mettersi in mostra e ad aumentare le nuove immatricolazioni del 133,4% raggiungendo 705 nuove auto. Ciò dimostra il positivo lancio sul mercato dei nuovi modelli Peugeot E-3008 e Peugeot E-5008.

Alfa Romeo sta facendo forti guadagni con il nuovo modello Alfa Romeo Junior, con il quale Alfa Romeo sta facendo un passo avanti verso l’elettromobilità, ed è stata in grado di aumentare le nuove immatricolazioni del 121,9% a 142 unità. Ciò significa che la quota di mercato di Alfa Romeo October è raddoppiata allo 0,6%.

Opel lancia un segnale positivo con un aumento del 12,1% delle immatricolazioni di nuove auto, così come Citroën con un aumento dell’11,5% delle autovetture. Lo slancio positivo continua ad essere evidente nel mercato dei veicoli commerciali. Stellantis è leader del mercato dei veicoli commerciali leggeri in Austria per la terza volta consecutiva con i suoi marchi di veicoli commerciali Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot.

La quota di mercato è pari al 27,4%, mentre Fiat Professional è stata addirittura in grado di aumentare del 43,2%. Nel mese di ottobre, più di un veicolo commerciale nuovo su quattro proveniva da uno dei marchi di veicoli commerciali Stellantis. Tra i veicoli commerciali, Citroën detiene una quota di mercato del 5,8%, Fiat Professional del 10,6%, Opel del 3,4% e Peugeot del 7,6%.

Markus Wildeis, amministratore delegato di Stellantis Austria: “Siamo in un autunno molto caldo, il contesto di mercato è ancora molto difficile. Le notizie negative del settore, in particolare dalla Germania, stanno ulteriormente alimentando l’incertezza dei clienti. I nostri marchi iconici possono affermarsi in questo ambiente e aumentare i ricavi dei contratti di vendita. Il conseguente aumento continuo delle nostre quote di mercato dimostra che insieme ai nostri partner commerciali siamo sulla strada giusta. Continuiamo a fare molto bene con i veicoli commerciali”.

“ I clienti commerciali si fidano dei nostri marchi forti. In campo automobilistico si distingue ancora la Peugeot con un primato, ma ora si mette in mostra anche l’Alfa Romeo con la nuova Junior. E molti altri nuovi modelli saranno in vendita nelle prossime settimane e mesi. I fuochi d’artificio sul prodotto continuano; siamo fiduciosi che, insieme ai nostri partner commerciali, raggiungeremo un buon risultato a fine anno. E all’inizio del 2025, con il nuovo marchio Leapmotor, stabiliremo un’altra pietra miliare verso la mobilità elettrica a prezzi accessibili”.