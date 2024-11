Stellantis supera le 50.000 vendite nel 2024 in Portogallo

Secondo i dati ACAP, Stellantis, con 4.308 immatricolazioni, è stata leader nelle vendite di auto in Portogallo nel mese di ottobre, nel mercato dei veicoli passeggeri, nel mercato dei veicoli commerciali e in entrambi (VP+ VCL) . Il Gruppo automobilistico si è distinto questo mese per essere il numero 1 nelle vendite di auto BEV. In particolare, nel mese di ottobre, il Gruppo ha venduto 3.108 Veicoli Passeggeri, generando una quota del 20,3 per cento e 1.200 Veicoli Commerciali Leggeri , per una quota significativa del 47,4 per cento.

Con 4.308 auto vendute nel mese di ottobre, Stellantis è leader del mercato automobilistico portoghese

Il crescente impegno di Stellantis a favore dell’elettrificazione e della mobilità sostenibile, con un’ampia gamma di 45 modelli BEV, provenienti da segmenti molto diversi, diverse tipologie e capacità di batterie, ha permesso di essere il gruppo automobilistico leader nel mercato 100 per cento elettrico nei tre aspetti, nel mese di ottobre: BEV Total (VP+LCV), con 769 veicoli e una quota del 21 per cento, BEV passeggeri, con 690 unità e una quota del 19,8 per cento e BEV Veicoli Commerciali Leggeri, con 79 furgoni e una quota del 43,9 per cento.

In termini di leadership del marchio, si distingue Peugeot che, con un totale di 2.472 veicoli, è leader in tutte le categorie del mercato “allenergy” e BEV, ad eccezione del mercato dei veicoli commerciali leggeri 100% elettrici, dove Fiat è stata leader del mercato mese con 25 furgoni BEV e una quota del 13,9% . Nel mercato Totale, oltre a Peugeot, il Gruppo ha inserito nella top 10 dei marchi più venduti anche Citroën e Opel.

Entrando negli ultimi due mesi dell’anno, Stellantis continua ad essere la principale protagonista del settore, guidando i tre fronti del mercato automobilistico nazionale con i marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot. Dall’inizio dell’anno, il Gruppo ha venduto 50.434 veicoli passeggeri e commerciali leggeri, il che si traduce in una quota di mercato leader del 25,3% . Ciò significa che esattamente un veicolo su quattro venduto quest’anno nel nostro Paese appartiene a uno dei marchi Stellantis.

Oltre ad occupare, in questi 10 mesi, il primo posto nella classifica del mercato Veicoli Passeggeri, con 38.737 unità e una quota del 22,4 per cento, Stellantis mantiene anche una leadership indiscussa tra i Veicoli Commerciali , attraverso la sua divisione Pro One, con un 44,7 per cento di quota di mercato, corrispondente a 11.698 furgoni venduti.

A questo proposito vale anche la pena sottolineare che il Gruppo è il maggior responsabile dell’introduzione dei furgoni BEV in Portogallo (quota del 33,2 per cento). Infine, nelle nuove soluzioni di mobilità, Citroën guida, con l’Ami, il mercato dei Quadricicli 100 per cento elettrici con 409 unità vendute fino ad oggi e il 32,7 per cento di questo mercato.