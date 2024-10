Stellantis e Citroën C3 premiate ai naamsa Accelerator Awards

La Citroën C3 è stata premiata in Sud Africa. L’auto della casa francese di Stellantis è stata premiata ai naamsa Accelerator Awards insieme a tre nomination per il gruppo Stellantis. Questi prestigiosi riconoscimenti celebrano i notevoli successi e contributi dell’industria automobilistica sudafricana e rappresentano il culmine della SA Auto Week.

Citroën C3 vince il premio “Biggest Achiever of the Year” per le vendite di nuovi veicoli, tre nomination per Stellantis

La Citroën C3, lanciata di recente, ha riscosso un’accoglienza fantastica sul mercato del paese, con uno dei tassi di crescita delle vendite più rapidi del Paese. La C3 offre un mix unico di stile SUV moderno e filosofia di design iconica Citroën. Con una posizione di guida elevata e un’altezza da terra impressionante di 180 mm, la C3 offre una visibilità superiore e sicurezza di guida. Tutto nel comfort di un abitacolo dotato di tutta la tecnologia necessaria per il sudafricano in ascesa, tra cui un touchscreen HD da 10″ leader della categoria e tecnologia mirror-screen con Apple CarPlay wireless e Android Auto wireless.

La C3 consuma solo 5,6 litri ogni 100 km, offrendo un’accessibilità estesa entro il costo di proprietà, così come la garanzia completa di 5 anni/100.000 km di Citroën. La C3 offre comfort e versatilità, racchiudendo una serie di tecnologie nel tipico comfort Citroën in una proposta di valore avvincente.

Stellantis ha fatto grandi progressi nel mercato automobilistico sudafricano come uno dei suoi maggiori importatori. Questo contributo al settore è stato riconosciuto anche da naamsa con nomination come finalisti in tre categorie che riconoscono la creazione di posti di lavoro, l’emancipazione dei giovani e l’emancipazione delle donne.

L’importante investimento di Stellantis nel suo nuovo stabilimento produttivo non solo ha vincolato la casa automobilistica al Sudafrica come mercato di destinazione, ma ha anche rafforzato le aspirazioni di crescita dell’azienda in Africa.

“Abbiamo una gamma incredibile di veicoli che soddisfano tutte le esigenze, che tu sia uno studente, un microimprenditore o un CEO”, afferma Mike Whitfield, amministratore delegato di Stellantis SA. “Stellantis rimane uno dei maggiori importatori di veicoli nel paese, con marchi eccezionali che soddisfano qualsiasi esigenza di mobilità e questi Accelerator Awards sono un gradito riconoscimento del contributo che stiamo dando all’industria locale”.