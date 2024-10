Dürr costruisce un impianto di verniciatura a risparmio energetico per Stellantis a Kenitra

Stellantis è pronta a raddoppiare la capacità complessiva del suo sito di Kenitra con un nuovo reparto di verniciatura chiavi in ​​mano di Dürr. La tecnologia di produzione avanzata supporta il rivestimento di auto elettriche a basso consumo energetico e rispettoso dell’ambiente. Inoltre, robot di verniciatura riadattati da altri stabilimenti Stellantis vengono utilizzati per preservare le risorse.

Il nuovo impianto di Dürr situato nel nord-ovest del Marocco, è progettato per diventare un esempio di efficienza energetica

Il nuovo impianto, situato nel nord-ovest del Marocco, è progettato per diventare un esempio di efficienza energetica, potenziando notevolmente la capacità produttiva di Stellantis per veicoli elettrici e ibridi dei marchi Peugeot, Citroën e Fiat. Nella sezione dedicata alla verniciatura, sarà in grado di gestire 30 carrozzerie all’ora, raggiungendo la stessa velocità del primo stabilimento di Kenitra, realizzato da Dürr nel 2019.

Stellantis ha selezionato il processo di immersione rotazionale brevettato RoDip di Dürr per il pretrattamento e l’elettrodeposizione catodica. Questo metodo innovativo fa ruotare le carrozzerie sul loro asse, offrendo un’eccezionale protezione dalla corrosione. RoDip utilizza significativamente meno acqua, meno sostanze chimiche e meno energia di riscaldamento, grazie a un sistema di trasporto che elimina la necessità di ingressi e uscite inclinati del serbatoio. Ciò riduce la lunghezza e il volume del serbatoio di immersione, riducendo ulteriormente il consumo di energia e materiali e abbassando al contempo i costi operativi.

Il Gruppo Stellantis introdurrà anche il forno elettrico EcoInCure di Dürr, progettato per ottimizzare la circolazione dell’aria e riscaldare e raffreddare le carrozzerie dall’interno verso l’esterno. Questa innovativa configurazione consente di ridurre il tempo di riscaldamento delle carrozzerie fino al 30% e diminuisce lo stress termo-strutturale. Utilizzando elettricità verde, l‘EcoInCure elettrico abbassa le emissioni del reparto verniciatura del 40% rispetto ai forni a gas, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità di Stellantis.

Stellantis sta adottando la tecnologia wet-on-wet per risparmiare tempo ed energia. Il processo prevede la verniciatura bicolore su tre postazioni esterne, utilizzando robot provenienti da stabilimenti italiani esistenti dotati di applicatori EcoBell2. Inoltre, unità di alimentazione dell’aria, riscaldatori e nastri trasportatori provenienti da stabilimenti europei vengono trasportati in Marocco per essere riutilizzati. Questo approccio massimizza le risorse e supporta la costruzione del reparto verniciatura entro rigidi vincoli di tempo e costi senza compromettere la qualità del rivestimento.