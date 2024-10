Leasys amplia l’offerta con i veicoli Leapmotor

A partire da questo mese, Leasys arricchisce la sua proposta di noleggio a lungo termine per veicoli elettrici, includendo i nuovi modelli del marchio Leapmotor. Quest’ultimo, che ha recentemente aderito al gruppo Stellantis, è la quarta startup al mondo per vendite di veicoli elettrici intelligenti (NEV).

Leasys arricchisce la sua proposta di noleggio a lungo termine per veicoli elettrici con le auto di Leapmotor

L’inserimento dei modelli Leapmotor permetterà a Leasys di offrire soluzioni di mobilità ancora più sostenibili e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, in linea con la sua visione di un futuro a zero emissioni. Con questa mossa, Leasys ribadisce il suo impegno nella transizione verso l’elettrico, che rappresenta uno dei pilastri strategici dell’azienda.

I modelli Leapmotor offerti da Leasys per il noleggio includono la C10 e la T03, entrambe caratterizzate da tecnologie avanzate e prestazioni eccezionali. In particolare, la C10 è progettata per le famiglie che cercano un’auto spaziosa senza compromettere le prestazioni, consentendo una transizione alla mobilità elettrica. D’altra parte, la T03 è la scelta perfetta per chi ha bisogno di un veicolo compatto, confortevole e adatto alla vita urbana, con un’autonomia di 265 km secondo il ciclo combinato WLTP, e dotata delle più recenti tecnologie.

Con Leasys, è possibile noleggiare le nuove C10 e T03 attraverso la formula Leasys Miles, un’opzione pay-per-use che offre un canone competitivo con tutti i servizi inclusi e consente di pagare esclusivamente per i chilometri percorsi. In alternativa, c’è il Noleggio Chiaro, pensato per privati, liberi professionisti e medie imprese, che consente di conoscere il prezzo d’acquisto dell’auto al termine del noleggio fin dall’inizio. Entrambe le opzioni comprendono servizi dedicati all’elettrico e offrono assistenza al cliente per tutta la durata del noleggio.

Ancora una volta, Leasys si afferma come promotore di una mobilità più sostenibile, presentando il noleggio a lungo termine come un’opzione ideale per chi desidera esplorare il mondo della motorizzazione elettrica, offrendo alternative alla proprietà. Con l’introduzione dei nuovi modelli C10 e T03 di Leapmotor, Leasys rafforza la sua posizione di attore significativo nel settore del noleggio a lungo termine.