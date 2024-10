Stellantis chiuderà l’Arizona Proving Grounds per ridurre i costi

Stellantis ha annunciato la chiusura del suo sito di collaudo veicoli in Arizona, che si estende su 4.000 acri, entro la fine dell’anno, come parte di una strategia volta a ridurre i costi operativi. Venerdì, il gruppo automobilistico del CEO Tavares ha confermato la decisione, dichiarando che sta esplorando opportunità per migliorare l’efficienza e ottimizzare la propria presenza globale, al fine di rimanere competitiva in un mercato in continua evoluzione. Secondo il portavoce Jodi Tinson, la chiusura del sito è stata concordata durante le negoziazioni con l’UAW nel 2023 e la struttura è attualmente in vendita.

La chiusura del campo di prova, a Yucca, sul confine occidentale dello stato, avviene in concomitanza con i tagli ai costi di Stellantis che hanno incluso licenziamenti sia di operai che di impiegati negli Stati Uniti quest’anno. Negli Stati Uniti, le vendite di Stellantis sono diminuite del 20% nel terzo trimestre e del 17 per cento nell’anno, rispetto al 2023.

L’Arizona Proving Grounds, acquistato nel 2007, ha 70 miglia di corsie per i test delle auto. Era incluso in un elenco di strutture destinate alla chiusura nel contratto del 2023 della UAW con la casa automobilistica. Altri in quell’elenco includono una serie di centri di distribuzione di parti, che la società ha affermato di voler consolidare in hub più grandi, e l’attuale sede centrale nordamericana della società ad Auburn Hills.

Stellantis ha detto che ci sono 37 dipendenti che attualmente lavorano al campo di prova. L’azienda ha detto che sta lavorando con il sindacato per offrire ai dipendenti “pacchetti speciali o possono scegliere di proseguire il loro lavoro in un trasferimento di operazioni”. Alcuni potrebbero anche essere messi in cassa integrazione a tempo indeterminato.