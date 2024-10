Stellantis cambia il suo numero uno nel Regno Unito

Stellantis ha annunciato oggi Eurig Druce come Group Managing Director di Stellantis UK. Druce sostituisce Maria Grazia Davino che ha deciso di lasciare l’azienda per perseguire altri interessi. Druce riferirà a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe region. Jean-Philippe Imparato ha affermato: “Sono lieto di poter nominare Eurig Druce per questa posizione. La sua comprovata esperienza nel paese garantirà continuità alla nostra strategia in questo importante mercato”.

Eurig Druce prende il posto di Maria Grazia Davino come Group Managing Director di Stellantis UK

“Ringrazio sinceramente Maria Grazia Davino per la sua incrollabile attenzione alle prestazioni e la sua capacità di ottenere risultati rapidamente. Ha costruito relazioni solide con rivenditori, dipendenti e stakeholder, gestendo abilmente i cambiamenti normativi in ​​un settore in crisi. La sua leadership ha avuto un impatto duraturo sulle nostre operazioni nel Regno Unito e ha spianato la strada al futuro”.

La carriera di Eurig Druce è iniziata come laureato, entrando a far parte della Peugeot Motor Company nel 2001. Da allora ha ricoperto ruoli sul campo nelle vendite e nel post-vendita, diventando Director for Parts & Service nel 2015. Da allora è stato Managing Director per Citroen e Group Sales Director. Manterrà il suo ruolo più recente come Managing Director per Peugeot per un periodo ad interim, mentre si cerca un successore.