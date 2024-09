Stellantis Termoli: addio ai motori FireFly?

I celebri motori FireFly di Stellantis potrebbero presto essere messi fuori produzione. Secondo indiscrezioni ritenute “insistenti e credibili” riportate da primonumero.it, se i piani saranno confermati, lo stabilimento di Termoli cesserà la produzione di questi motori, diretti discendenti dei motori FIRE, a partire dal primo ottobre.

Si vocifera di un possibile addio dei motori FireFly attualmente prodotti a Termoli

È chiaramente una notizia preoccupante per l’occupazione nello stabilimento molisano, dato che la produzione dei motori FireFly ha rappresentato finora una garanzia di lavoro. La loro eventuale dismissione potrebbe inaugurare un periodo di forte incertezza, soprattutto perché, come sottolinea primonumero.it, non sembrerebbe esserci alcun progetto di “sostituzione” in vista.

“La situazione è davvero critica,” riferiscono alcuni operai dello stabilimento di Termoli, e le preoccupazioni sono state confermate anche dai sindacati. Nel reparto dedicato alla produzione dei motori FireFly a 16 valvole lavorano circa 400 operai, i quali ora rischiano di vedere una riduzione dei turni o di finire in cassa integrazione per diversi mesi, con inevitabili ripercussioni sui loro stipendi.

Gianluca Falcone, segretario della Fiom Cgil, esprime profonde preoccupazioni per il futuro dello stabilimento. “Se si ferma la produzione del 16 valvole, come già si vocifera, senza che venga introdotta una nuova linea produttiva e senza la certezza di un nuovo progetto a Termoli, quale sarà il destino dello stabilimento?” si chiede.

La situazione sembra essere molto grave, con il rischio concreto che la fabbrica entri in una fase di stallo senza una direzione chiara per il futuro. “Abbiamo già visto lo smantellamento dei cambi, poi degli impianti e dell’8 valvole. Ora, la botta finale arriva per il 16 valvole. Le notizie negative sono numerose, e manca qualsiasi conferma certa sull’inizio della produzione del motore ibrido previsto per il 2025,” ha dichiarato Falcone, sottolineando la mancanza di certezze riguardo al futuro dello stabilimento.