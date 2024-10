Stellantis calano le consegne nel terzo trimestre 2024

Stellantis nelle scorse ore ha pubblicato la stima consolidata delle consegne per il trimestre e dei relativi commenti sulle tendenze aziendali. Il termine consegne corrisponde ai volumi di veicoli consegnati alla rete e alle vendite della flotta e determina direttamente il riconoscimento dei ricavi.

Le consegne consolidate per i tre mesi terminati al 30 settembre 2024 è stata di circa 1.148 mila unità, ovvero il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Il calo delle consegne è stato più grave di quello delle vendite ai clienti finali che sono diminuite del 15 per cento durante il periodo, a causa di impatti temporanei legati alla transizione del portafoglio prodotti e alle iniziative di riduzione delle scorte dei concessionari.

In Nord America, le consegne sono diminuite di circa 170 mila unità, a seguito dei tagli di produzione di 100 mila unità già annunciati per ridurre le scorte dei concessionari, e della temporanea assenza di alcuni veicoli legata alla transizione del gruppo verso una nuova multinazionale. offerta di prodotti energetici, il cui lancio inizierà a fine 2024 con la Dodge Charger Daytona e la Jeep Wagoneer S. Tuttavia, la quota di mercato negli Stati Uniti ha mostrato un miglioramento mese dopo mese nel 3° trimestre, dal 7,2 per cento di luglio a 7,9 per cento ad agosto e 8 per cento a settembre, mentre lo stock dei concessionari si è ridotto di 50 mila unità (-11,6 per cento) rispetto alla fine del trimestre precedente.

In tutta Europa, le consegne sono diminuite di circa 100 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2023 a causa del ritardo nel lancio di veicoli sulla piattaforma Smart Car, tra cui la Citroën C3 (che ha iniziato a essere consegnata a settembre). Le prospettive per i nuovi lanci sono solide con, ad esempio, ordini di 50 mila unità per la nuova Citroën C3 e 80mila unità per la nuova Peugeot 3008.

Nel “terzo motore” di Stellantis, le consegne sono rimaste sostanzialmente invariate, con aumenti in Sud America che hanno compensato i cali in Medio Oriente e Africa, Cina, India e nelle regioni dell’Asia-Pacifico.

Le consegne consolidate includono solo le fatture effettuate dalle filiali consolidate della società e riguardano veicoli nuovi fatturati a terzi (concessionari/importatori o clienti finali). I volumi consolidati della fatturazione franco fabbrica per il terzo trimestre del 2024 qui presentati non sono certificati e potrebbero essere adeguati. I dati finali saranno forniti nel nostro rapporto ufficiale sulle entrate e sulla fatturazione. Gli analisti dovrebbero interpretare questi dati tenendo presente che sono preliminari e soggetti a modifiche. Il “terzo driver” si riferisce all’aggregazione dei segmenti Sud America, Medio Oriente e Africa, Cina e India e Asia Pacifico, solo a scopo di presentazione.