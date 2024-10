Stellantis, Tavares: “Con l’avanzata dei cinesi in Europa non possiamo escludere la chiusura di fabbriche”

Carlos Tavares, presidente di Stellantis, non esclude la chiusura di fabbriche all’interno del suo gruppo, visto che i produttori cinesi continuano ad annunciare l’apertura di siti produttivi in ​​Europa. Il CEO di Stellantis lo ha dichiarato al quotidiano francese Les Echos.

Se i cinesi continueranno ad aprire fabbriche la chiusura di stabilimenti in Europa non è da escludere secondo Carlos Tavares

“Chiudere le frontiere ai prodotti cinesi è una trappola”, poiché le aziende cinesi potrebbero aggirare tali restrizioni investendo in impianti produttivi in ​​Europa. Queste fabbriche, ha spiegato, potrebbero essere parzialmente finanziate con sussidi statali e stabili in Paesi con costi più bassi. A partire dalla fine di ottobre, i veicoli elettrici cinesi venduti in Europa saranno soggetti a una tassa di importazione fino al 45%.

Alcuni produttori come BYD hanno già annunciato che apriranno siti in Europa per evitare questi sovrapprezzi. In questo contesto, le fabbriche Stellantis sono minacciate? “Non si dovrebbe escludere nulla”, ha risposto Carlos Tavares. “Se i cinesi riusciranno a guadagnare una quota di mercato del 10% in Europa alla fine della loro offensiva, ciò significa che produrranno 1,5 milioni di auto. Ci sono sette stabilimenti di assemblaggio. I produttori europei dovranno quindi chiuderli o trasferirli ai cinesi”.

Volkswagen “ha sparato per prima” menzionando le chiusure degli stabilimenti in Germania. “Da parte nostra, non c’è motivo di accettare un peggioramento delle nostre performance se i cinesi avanzano in Europa, anche se manteniamo il nostro punto di pareggio (il numero di auto necessarie per rendere redditizi i costi fissi) al di sotto della soglia del 50% di attività”, ha sottolineato.

Di fronte alle difficoltà in Nord America e in Europa, il capo di Stellantis ha riorganizzato il suo team dirigenziale, sostituendo in particolare il direttore finanziario. Il gruppo automobilistico ha anche confermato il pensionamento di Carlos Tavares, 66 anni, alla fine del suo mandato a gennaio 2026.

“Il sostegno unanime del consiglio di amministrazione e del suo presidente John Elkann consente a tutti di ritrovare la concentrazione per lavorare serenamente fino alla scadenza del mio contratto all’inizio del 2026”, ha indicato il capo del gruppo automobilistico che conta quindici marchi.

Stellantis aveva precedentemente rivisto in modo significativo al ribasso i suoi obiettivi di margine per l’anno 2024, mentre aveva registrato margini superiori al 10% dalla creazione del gruppo nel 2021. “Se il contesto rende il raggiungimento di questo obiettivo completamente folle, non lo manterremo a tutti i costi. Non siamo pazzi”, ha affermato Carlos Tavares.

Il leader continua a opporsi al rinvio del rafforzamento delle norme europee sulle emissioni di gas che riscaldano il pianeta e si rammarica che Stellantis sia “la miccia delle controversie tra l’Unione Europea e alcuni dei suoi membri, come l’Italia, che vogliono invertire le decisioni prese. “Oggi, il sostegno o l’opposizione ai veicoli elettrici costituisce una divisione politica”, ha detto a Les Échos.

Interrogato poi dal canale televisivo LCI, che gli chiedeva “La Francia ha bisogno di migranti per far funzionare le sue fabbriche?”, Carlos Tavares ha risposto “questo problema inizia con il tasso di natalità”. Ma “se la Francia vuole continuare ad aumentare la sua ricchezza per servire lo stile di vita della sua popolazione, che lo faccia in base alle sue necessità”, ha dichiarato.