Stellantis non imiterà Tesla con il gigacasting

La produzione di veicoli da parte di Stellantis negli impianti in Italia e negli Stati Uniti ha subito un drastico calo nel 2024. Tavares ha anche annunciato misure di riduzione dei costi, chiedendo ai dipendenti di limitare le spese superflue a seguito del decremento delle vendite, non solo negli Stati Uniti. La situazione si presenta piuttosto grave. Mentre concorrenti come Tesla e Volvo adottano il gigacasting, una strategia produttiva che contribuisce a diminuire i costi, Stellantis ha dichiarato di essere contraria a tale approccio.

Per il momento Stellantis dice no al metodo gigacasting di Tesla per la produzione delle sue auto

Il direttore della produzione di Stellantis, Arnaud Deboeuf, ha affermato che il colosso automobilistico non considera ancora pienamente redditizia la tecnica del gigacasting. Le sue osservazioni sono state fatte durante il “Factory Booster Day” tenutosi a Torino, un evento in cui sono state presentate diverse innovazioni nel campo della produzione, compreso il gigacasting.

«Abbiamo effettuato alcuni studi interni e non vediamo alcun beneficio nella produzione, negli investimenti o nel servizio post-vendita. Quello che condividiamo ora sono miglioramenti graduali, super pragmatici e basati sui problemi che abbiamo”, ha affermato Deboeuf alla stampa. Queste innovazioni riguardano, ad esempio, l’uso dell’Intelligenza Artificiale per la guida robotica in Francia, le ruote autonome per il trasporto dei materiali, l'”Autodesk Construction Cloud” per creare gemelli digitali che consentano di visualizzare eventuali modifiche prima di realizzarle. fuori, ecc.

Nel settore automobilistico, le opinioni sul gigacasting sono divise, ma sembra che ci siano più sostenitori che critici. Questa tendenza è evidente nei grandi marchi che stanno adottando questa tecnica. Il colosso cinese Geely, ad esempio, la sta implementando attivamente attraverso i suoi marchi Volvo, in Svezia, e Zeekr, con l’intenzione di installare tre gigapress nel Paese.

Anche altre case automobilistiche come Xpeng, NIO, Lexus e Nissan stanno accelerando i propri piani per adottare questa tecnologia, sebbene i tempi di attuazione possano variare. Recentemente, il presidente di Lexus ha dichiarato: “Vogliamo semplificare drasticamente il processo di produzione delle nostre auto elettriche di prossima generazione.” Per quanto riguarda Nissan, si stima che l’adozione di queste tecniche possa portare a una riduzione dei costi di produzione del 30%.