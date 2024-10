Tavares e de Meo smentiscono le voci di fusione di Stellantis e Renault

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha definito “pura speculazione” i recenti resoconti che suggerivano una possibile fusione tra Stellantis e Renault Group. Durante un briefing con la stampa presso uno degli stabilimenti del gruppo nell’est della Francia, Tavares ha smentito categoricamente le voci diffuse dai media europei, sottolineando che non esiste alcun piano per un’alleanza tra i due importanti gruppi automobilistici.

Contemporaneamente, il CEO di Renault, Luca de Meo, durante un evento a Parigi, ha evitato di entrare nei dettagli riguardo alle speculazioni su una possibile fusione con Stellantis. De Meo ha descritto i report come semplici “voci” e ha preferito non rilasciare ulteriori commenti quando interrogato sull’argomento.

Il dibattito su una possibile fusione è stato alimentato da un articolo pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, che ha evidenziato come le discussioni su una potenziale partnership siano diventate più frequenti. L’idea è incentrata sulle economie di scala che una tale fusione potrebbe realizzare, soprattutto alla luce delle sfide che le case automobilistiche tradizionali devono affrontare nel mercato automobilistico in rapida evoluzione. L’ascesa dei veicoli elettrici (EV), la crescente concorrenza e la necessità di investimenti significativi in ​​nuove tecnologie hanno messo sotto pressione marchi affermati come Stellantis e Renault.

All’inizio di quest’anno, i media italiani hanno anche suggerito che il governo francese, che detiene una quota significativa in Renault, stava esaminando potenziali piani per una fusione tra i due giganti dell’automotive. La Francia è il maggiore azionista di Renault, insieme a Nissan, e ha anche un interesse acquisito in Stellantis. Tuttavia, non sono state confermate discussioni o accordi formali.

Stellantis, nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA Group nel 2021, ha affrontato crescenti difficoltà finanziarie negli ultimi mesi. La società ha recentemente rivisto al ribasso le previsioni di profitto per il 2024, avvisando che consumerà più liquidità del previsto mentre cerca di rafforzare la sua presenza negli Stati Uniti. Anche le azioni di Stellantis hanno subito un notevole calo, perdendo oltre il 55% di valore da marzo, il che ha ridotto il valore di mercato dell’azienda di circa 47 miliardi di euro (52 miliardi di dollari), rendendola una delle case automobilistiche con le peggiori performance in Europa.

Nonostante queste sfide, Stellantis prosegue con la sua strategia di lungo termine, concentrandosi sulla transizione verso l’elettrificazione della sua gamma e l’espansione globale. Le voci di una possibile fusione con Renault hanno continuato a circolare, con alcuni analisti che suggeriscono che un’unione potrebbe portare a vantaggi come risorse condivise e misure di riduzione dei costi. Tuttavia, sia Carlos Tavares che Luca de Meo hanno fermamente smentito queste speculazioni, confermando che al momento non c’è alcun piano di fusione tra i due gruppi.

I due CEO, Tavares e de Meo, sono pronti a partecipare al Salone dell’auto di Parigi il 14 ottobre. Quando gli è stata chiesta la possibilità di discutere di una fusione con Tavares all’evento, il CEO di Renault de Meo ha minimizzato l’idea, affermando semplicemente: “Lo saluterò, come sempre”.