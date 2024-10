Carlos Tavares: la sua situazione si fa sempre più difficile per colpa degli USA

Nelle sue prime dichiarazioni pubbliche da quando Stellantis ha confermato di aver iniziato a cercare il suo successore, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha dichiarato di essere disponibile a lasciare la casa automobilistica entro poco più di un anno.

Carlos Tavares non esclude le dimissioni alla scadenza del suo contratto con Stellantis

Andarsene quando il suo contratto scade all’inizio del 2026 è “un’opzione”, ha detto Carlos Tavares ai giornalisti giovedì in una conferenza stampa a Sochaux, in Francia. Quando gli è stato chiesto se avrebbe potuto dimettersi prima di allora, il 66enne ha risposto: “Ho firmato un contratto”.

Carlos Tavares è sotto pressione a causa del crollo delle vendite in Nord America, del ritardo nell’introduzione di nuovi modelli in Europa e della minaccia di scioperi sindacali negli Stati Uniti e in Italia. Le battute d’arresto hanno coinciso con un più ampio rallentamento del settore nella domanda di veicoli elettrici, culminato con il taglio delle previsioni di guadagno da parte di Stellantis all’inizio di questa settimana.

Nel frattempo all’inizio di questa settimana, Stellantis ha inviato un messaggio registrato ai suoi lavoratori in produzione, affermando di aver riscontrato “problemi operativi temporanei ma gravi” e li ha esortati a non autorizzare uno sciopero. Il messaggio di Tobin Williams, responsabile delle risorse umane di Stellantis in Nord America, ha affermato che la casa automobilistica sta “prendendo decisioni difficili”, tra cui adeguamenti della produzione, per mettersi in una posizione migliore in vista del 2025. Ha sostenuto che uno sciopero “indebolirebbe ulteriormente l’azienda in un momento molto critico”.

“Il voto che avete espresso avrà un impatto diretto sulla nostra capacità di rimettere in carreggiata l’azienda”, si legge nel messaggio, che ha suscitato un duro rimprovero da parte del presidente della United Auto Workers Shawn Fain in un video di giovedì in cui ha definito Stellantis “fuori controllo”.

Evitare uno sciopero UAW, correlato ai ritardi nella riapertura di uno stabilimento in Illinois, è solo una delle tante sfide che la casa automobilistica deve affrontare negli Stati Uniti, un motore di profitto chiave. I suoi concessionari si stanno ribellando mentre lottano per vendere veicoli Dodge, Chrysler, Jeep e Ram costosi; le vendite nel terzo trimestre sono diminuite del 20% anno su anno, continuando una tendenza recente.

All’inizio di questa settimana, la società ha abbassato la sua guidance finanziaria annuale a un margine di reddito operativo rettificato del 5,5% al ​​7%, in calo rispetto alle doppie cifre. Gli investitori hanno sollevato preoccupazioni, offrendo le azioni Stellantis in ribasso di oltre il 19% negli ultimi cinque giorni e di oltre il 40% dall’inizio dell’anno. Insomma tante difficoltà per Carlos Tavares.

Anche questa settimana sono continuate le pause di produzione in diversi stabilimenti, innescando licenziamenti temporanei. I siti interessati includono Mack, la sua struttura vicina, Detroit Assembly Complex-Jefferson e Toledo Assembly Complex, secondo i lavoratori e i rappresentanti sindacali locali.

La casa automobilistica ha affermato di aver adottato “le misure necessarie per migliorare le operazioni” presso le sue strutture negli Stati Uniti. Tali misure hanno incluso tagli al personale e una riduzione della programmazione della produzione, nel tentativo di ridurre le scorte massicce di determinati modelli. Vedremo dunque che novità ci saranno nei prossimi mesi a proposito del futuro di Carlos Tavares.