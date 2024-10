Stellantis: il richiamo per gli airbag di Takata ha già portato alla riparazione di oltre 202 mila auto

Lavorando a pieno ritmo per soddisfare le esigenze dei propri clienti, Stellantis ha superato il traguardo di oltre 202 mila sostituzioni degli airbag Takata nei modelli C3 e DS 3 (prodotti tra il 2009 e il 2019) coperti dalla campagna” stop drive” in Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Si prevede che presto verranno sostituiti altri 189 mila veicoli. Inoltre, Stellantis ha mobilitato più di 55 mila veicoli di cortesia in questi quattro paesi per supportare la mobilità dei conducenti interessati.

Tutti i proprietari dei veicoli Stellantis interessati dal richiamo dell’airbag Takata hanno già ricevuto lettere fisiche e messaggi di follow-up da Citroën con istruzioni chiare su come effettuare la sostituzione necessaria. I clienti sono invitati a registrarsi utilizzando il codice QR disponibile sulle lettere fisiche, accedendo al sito https://www.citroen.pt/manutencao/campanhas.html, chiamando il Call Center al numero 21 42 45 196 o contattando il concessionario Citroën di zona di fiducia.

Citroën continua ad attuare misure come la “riparazione a domicilio” e la “riparazione in fabbrica” (se applicabile, che sarà resa disponibile a breve), la mobilitazione di veicoli di cortesia, le partnership con aziende per ampliare la disponibilità di veicoli di cortesia, l’aumento della capacità dei veicoli di cortesia La rete europea di concessionari effettuerà la sostituzione degli airbag, oltre ad aumentare la fornitura di airbag sostitutivi a 18 mila unità a settimana, con un aumento del 25 per cento rispetto allo scorso mese di luglio.