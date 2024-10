Stellantis Austria ha ottenuto a settembre un aumento sostanzioso

Con 2.408 nuove immatricolazioni nel mercato complessivo auto + veicoli commerciali, Stellantis Austria ha potuto mettersi in mostra anche a settembre con i suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel e Peugeot. Un aumento delle immatricolazioni del 17,9 per cento rispetto a settembre dell’anno precedente significa una quota di mercato complessiva del 10,9 per cento.

Stellantis si conferma leader nel mercato auto e dei veicoli commerciali in Austria

In particolare il marchio Peugeot si distingue con un aumento del 100 per cento e detiene per la terza volta consecutiva una quota di mercato totale superiore al 4 per cento. I marchi di veicoli commerciali Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot detengono una quota di mercato cumulativa dei veicoli commerciali pari al 30,4 per cento. Come ad agosto, Stellantis Austria è ancora una volta leader di mercato per i veicoli commerciali leggeri, quasi un veicolo commerciale su tre consegnato a settembre proviene da uno dei quattro marchi citati; Citroën detiene una quota di mercato dei veicoli commerciali pari al 5,4 per cento, Fiat Professional ha il 12,1 per cento, Opel il 5,5 per cento e Peugeot il 7,4 per cento.

Markus Wildeis, amministratore delegato di Stellantis Austria ha dichiarato: “Il contesto di mercato è ancora molto difficile; notiamo che i clienti sono ancora molto instabili; Ma insieme ai nostri partner commerciali siamo sulla strada giusta. Siamo riusciti a più che raddoppiare il nostro risultato per i veicoli commerciali rispetto a settembre dell’anno precedente”.

“Per quanto riguarda le auto, la Peugeot si distingue ancora una volta con un record, ma anche l’Alfa Romeo è riuscita a migliorare notevolmente. Le nostre novità stanno gradualmente arrivando sul mercato, come la Peugeot 5008 e l’Alfa Romeo Junior, che da settembre sono disponibili per i test drive nei negozi. I fuochi d’artificio sul prodotto continueranno nei prossimi mesi. E siamo fiduciosi che, insieme ai nostri partner commerciali, raggiungeremo un buon risultato questo autunno”.