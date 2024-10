Stellantis: Ionna avvia la costruzione del primo sito di ricarica e annuncia il nuovo CTO

Ionna, la rete di ricarica fondata da otto delle principali case automobilistiche del mondo: BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Kia, Stellantis e Toyota, ha annunciato di aver dato il via ai lavori per la prima stazione di ricarica.

Ionna avvia la costruzione del primo sito di ricarica per veicoli elettrici ad Apex, nella Carolina del Nord

Nel cuore fiorente di Apex, nella Carolina del Nord, a pochi km dalla sede centrale e dal laboratorio di customer experience precedentemente annunciati, Ionna dà il via ai lavori per il suo primo sito di ricarica, trasformando una stazione di servizio storica del distretto in una nuova stazione di ricarica, la prima di tante per Ionna e la prima del suo genere per la Carolina del Nord.

Questo sito metropolitano è situato in una posizione perfetta per servire clienti locali e in viaggio all’interno del Triangolo. Fornendo 10 posti auto coperti, protetti dagli elementi e accessibili sia a CCS che a NACS, le porte di ricarica saranno in grado di raggiungere fino a 400 kW e oltre 800 volt.

Il sito ospiterà una sala per i conducenti al coperto, che offrirà un accesso sicuro ai bagni, servizio di caffetteria, cibo/bevande e WIFI per rilassarsi o lavorare mentre il veicolo è in carica. Inoltre, servizi all’aperto e per animali domestici saranno a pochi passi di distanza.

Una prima simbolica, la ricarica iniziale di Ionna avverrà nel distretto storico di una tipica città americana costruita attorno a un bacino di rifornimento di locomotive a vapore, che i lavoratori chiamavano Apex, un nome che sopravvive ancora oggi. In linea con le radici di trasporto in evoluzione della città, e quasi 100 anni dopo l’apertura alla comunità di una delle prime stazioni di servizio di Apex, l’azienda restaurerà l’edificio e il suo terreno per portare “l’apice della ricarica” ​​al “picco del buon vivere”, il motto attuale della città.

Ionna ha anche annunciato la nomina di Jackie Slope a direttore tecnico. Slope arriva a Ionna con oltre 15 anni di esperienza nello sport e nell’intrattenimento, dove ha ricoperto molteplici ruoli di leadership, guidando l’esperienza del cliente in proprietà iconiche, tra cui Crypto.com Arena e Madison Square Garden. Slope supervisionerà l’implementazione strategica di hardware, software e tecnologie esperienziali, sviluppando processi per consentire un’esperienza cliente senza attriti.

“Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Ionna”, ha affermato Slope, CTO di Ionna. “Avendo trascorso la mia carriera alzando l’asticella dell’esperienza cliente, sono entusiasta di trovare modi per innovare e migliorare l’esperienza di ricarica servendo il cliente prima di tutto in questo nuovo ed entusiasmante settore”.