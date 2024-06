Stellantis: Ionna sceglie Durham come suo quartier generale

Ionna, la rete di ricarica fondata da una coalizione delle principali case automobilistiche del mondo: BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Kia e Stellantis, ha annunciato oggi la scelta di Durham, Carolina del Nord, come sede centrale globale. Questo momento fondamentale per la società arriva dopo aver ricevuto l’approvazione normativa e l’inizio delle operazioni a febbraio.

Nuova sede e nomine importanti per Ionna la Joint Venture di Stellantis

Con una nuova sede, Ionna può ora accelerare i suoi piani di lancio per il 2024. Durham, situata nel vivace cuore del Triangolo della Ricerca, con il suo fiorente ecosistema di ricerca e le principali università, costituisce lo scenario ideale per le sue operazioni. La miscela dinamica di talento tecnologico e impegno per l’innovazione dell’area rispecchia la missione della joint venture di sviluppare e implementare un’esperienza di ricarica per i clienti all’avanguardia.

“Siamo entusiasti di chiamare Durham casa”, ha affermato Seth Cutler, CEO di Ionna. “La storia consolidata della zona di ricerca, innovazione e la sua vivace comunità in crescita, la rendono il luogo perfetto in cui la società può unirsi, prosperare e fare da pioniere. Sono entusiasta di far crescere un team intersettoriale che porterà avanti la visione della nostra azienda dalla nostra nuova base”.

“La decisione di Ionna di fare della contea di Durham la propria sede conferma la nostra reputazione globale per l’industria dei veicoli elettrici”, ha affermato il governatore della Carolina del Nord Roy Cooper. “Questa azienda all’avanguardia e i suoi produttori automobilistici fondatori trarranno vantaggio dall’ecosistema innovativo, dalla forza lavoro altamente qualificata e dalla posizione centrale della Carolina del Nord per portare sul mercato la sua tecnologia pionieristica”.

La nuova sede di Iionna consentirà all’azienda di accelerare le operazioni e iniziare a reimmaginare la ricarica dei veicoli elettrici. Un faro fisico dell’impegno delle organizzazioni nel riunire tutti per affrontare grandi progetti in unità e fungere da think tank, laboratorio, controllo della missione e piattaforma di distribuzione, tutto in uno. Riunire le persone non perché devono, ma perché l’energia, il ritmo e la collaborazione necessari per alzare l’asticella esercitano un’attrazione gravitazionale su di loro.

La sede centrale di NC ospiterà anche un laboratorio esperienza cliente che fungerà da quarterback e nodo centrale di sette nuovi laboratori satellite presso ciascuna delle strutture dell’OEM fondatore. Svolgere un ruolo fondamentale nella distribuzione accelerata, nei test di interoperabilità e nel miglioramento continuo delle funzionalità che funzionano fin dal primo giorno. Un quadro che stabilirà nuovi standard e parametri di riferimento nel settore.

Ionna ha inoltre annunciato la nomina di diversi dirigenti chiave nel suo gruppo dirigente, tra cui un CFO, un CPO e un COO, segnando un significativo passo avanti nel suo impegno a costruire la rete di ricarica leader del Nord America composta da oltre 30.000 stazioni di ricarica ultraveloci. La joint venture prevede di aprire le sue prime stazioni di ricarica negli Stati Uniti nel 2024.

Derek Rush si unisce a Ionna come nuovo Chief Financial Officer. Derek, in precedenza CFO di bp Pulse, supervisionerà tutte le operazioni e strategie finanziarie. La sua vasta esperienza nella leadership finanziaria nel settore energetico gli consentirà di guidare l’azienda verso una crescita sostenibile. “Unirsi a Ionna rappresenta un’opportunità unica per contribuire a una nuova azienda e allo stesso tempo aiutare il settore a progredire. Sono entusiasta di far parte di questo punto di svolta chiave nel futuro delle soluzioni di mobilità sostenibile”, ha commentato Derek.

Ricardo Stamatti entra in Ionna in qualità di Chief Product Officer, apportando una visione unica per l’azienda e competenze chiave derivanti dal suo precedente ruolo di Global SVP di Stellantis Energy. Ricardo guiderà la visione, la strategia e l’esecuzione dello sviluppo dei prodotti e degli sforzi commerciali, garantendo che la joint venture costruisca prodotti ad alta fedeltà che soddisfino le esigenze più urgenti dei clienti e gli ambiziosi obiettivi aziendali dell’azienda. “Sono onorato ed entusiasta di avere l’opportunità di unirmi a questa azienda alla guida dello sviluppo di prodotti innovativi che riscriveranno l’attuale scenario del settore e delizieranno i clienti in tutta la nazione”, ha affermato.

Shankar Muthukumar assume il ruolo di Direttore operativo, portando con sé una vasta esperienza orientata ai risultati derivante dal suo mandato come Direttore generale della divisione e-mobility di Mortenson. Shankar gestirà tutti gli aspetti operativi della rete in espansione di Ionna, garantendo che i suoi sistemi non solo alzino il livello di affidabilità ed efficienza, ma siano anche scalabili per soddisfare la visione futura dell’azienda di un’esperienza cliente che definisce il genere. “Sono entusiasta di far parte della missione di questa società per raggiungere una crescita record, tempi di attività e KPI di qualità e anche fornire con orgoglio un rapporto di 1:1. La società si sforzerà di essere un algoritmo senza perdite nel tradurre ciò che diciamo sul modo in cui operiamo e consegniamo”, ha affermato Shankar.

Questi leader apportano una miscela di innovazione, visione strategica ed eccellenza operativa che spingerà Ionnna in avanti in un momento in cui il mercato ne ha più bisogno. Il background e le competenze uniche di ogni dirigente sono in linea con l’impegno di stabilire nuovi parametri di riferimento nel settore. Oltre a queste nomine chiave, l’azienda ha anche assunto altri professionisti di alto livello provenienti da vari settori e continuerà a far crescere il team per contribuire a raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell’azienda.