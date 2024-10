Stellantis ha ospitato il suo 25° programma annuale di MatchMaker 

Un quarto di secolo e ancora in piena forma, Stellantis ha ospitato nelle scorse ore il suo 25° programma annuale di MatchMaker per la diversità dei fornitori, dimostrando l’impegno di lunga data dell’azienda nel costruire una base di fornitura diversificata e accrescere la ricchezza per imprenditori e comunità diversificate. L’evento annuale ha generato più di 4 miliardi di dollari in nuove opportunità di business per aziende di proprietà diversificata sin dal suo inizio nel 1999, tra cui aziende di proprietà di minoranze, donne, veterani, LGBTQ e disabili, HUBZone, 8a, nonché piccole aziende.

Quest’anno, al MatchMaker di Stellantis hanno partecipato più di 1.000 persone presso il campus aziendale di Auburn Hills

Il programma MatchMaker di Stellantis offre alle aziende di proprietà diversificata l’opportunità di ospitare spazi espositivi, fare rete e conoscere le iniziative di sviluppo della diversità dei fornitori dell’azienda, tra cui la partecipazione a riunioni di “matchmaking” con acquirenti e decisori chiave. Quest’anno, al MatchMaker hanno partecipato più di 1.000 persone presso il campus aziendale di Auburn Hills, tra cui più di 325 titolari di aziende diverse e più di 225 decision maker dei fornitori di livello 1, oltre a rappresentanti degli acquisti, della catena di fornitura e della qualità dei fornitori di Stellantis in tutte le aree delle materie prime.

“Il nostro 25° anniversario non è solo una pietra miliare significativa, ma anche una testimonianza del nostro impegno costante nel promuovere diversità, equità e inclusione all’interno della nostra base di fornitura”, ha affermato Bruno Olvera, responsabile dello sviluppo dei fornitori diversificati, Stellantis North America. “Abbiamo lavorato instancabilmente per promuovere una cultura di collaborazione e supporto con i nostri fornitori, concentrandoci in particolare sull’emancipazione di aziende e comunità sottorappresentate. Siamo così orgogliosi che questo programma pluripremiato abbia avuto un impatto così profondo su così tante aziende che altrimenti non avrebbero avuto l’opportunità di partecipare al settore automobilistico”.

Dall’inizio del programma di diversità dei fornitori dell’azienda nel 1983, Stellantis ha acquistato più di 100 miliardi di dollari da fornitori di proprietà diversificata. L’anno scorso, il gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha speso 9,3 miliardi di dollari in Nord America con fornitori diversificati. Negli ultimi 12 anni, il programma High Focus dell’azienda, che lavora strategicamente con i fornitori per garantire che raggiungano i loro obiettivi e scopi di diversità, ha generato oltre 6,7 miliardi di dollari in spese diversificate.

Mentre Stellantis intraprende il 41° anno del suo programma di diversità dei fornitori, l’azienda continua a ricevere riconoscimenti per le sue iniziative e leadership sulla diversità dei fornitori. Olvera, che ha guidato il programma di sviluppo della diversità dei fornitori in Nord America dal 2022, è stato recentemente onorato dalla rivista DiversityPlus come uno dei 25 migliori leader del cambiamento in termini di diversità. È stato riconosciuto per il suo contributo alla promozione della diversità, dell’equità e dell’inclusione all’interno dell’organizzazione e delle comunità.

Inoltre, l’azienda ha ricevuto di recente tre premi, i primi, dal Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council (CAMSC): Company Collaboration Award, Procurement Business Advocate of Year per Olvera e Social Good Award per la responsabile degli affari governativi del Canada Amy DiGiovanni.

Il Great Lakes Women’s Business Council (GLWBC) ha inoltre conferito a Stellantis un Excellence in Supplier Diversity Award nella categoria Best in Class, il premio di livello più alto dell’organizzazione, per il secondo anno consecutivo. In collaborazione con il GLWBC, Stellantis ha lanciato un innovativo programma di sviluppo dei fornitori, MentorWE , nel 2022 per i fornitori di proprietà femminile, per prepararli a future opportunità di appalti e acquisti.