Stellantis: Kyndryl nominato fornitore dell’anno

Kyndryl, il più grande fornitore di servizi di infrastruttura IT al mondo, ha annunciato oggi di essere stato nominato Fornitore dell’anno per i servizi indiretti nel quarto premio annuale per i fornitori globali di Stellantis. Stellantis è uno dei principali produttori di automobili e fornitori di mobilità al mondo e ha riconosciuto Kyndryl per la sua straordinaria qualità, l’impegno incrollabile e l’eccellenza operativa per tutto il 2023.

Kyndryl è stata premiata per aver gestito le operazioni aziendali essenziali di Stellantis in diverse regioni, consentendo alle funzioni di informazione, comunicazione e tecnologia (ICT) della casa automobilistica di concentrarsi sull’innovazione digitale, sulla sicurezza informatica, sui nuovi modelli di business e sulle soluzioni incentrate sul cliente.

I premi Stellantis global supplier hanno nominato 21 aziende come Stellantis Supplier of the Year in varie categorie e hanno riconosciuto altri 47 candidati. Kyndryl ha vinto nella categoria Global Purchasing and Supply Chain.

“Siamo onorati di essere stati nominati Fornitore Stellantis dell’anno, riconosciuti per aver fornito servizi e capacità innovative che stanno alimentando la trasformazione di Stellantis in un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile. Siamo orgogliosi di collaborare con Stellantis nel suo percorso digitale e non vediamo l’ora di continuare a collaborare per ottimizzare le operazioni globali dell’azienda”, ha affermato Christian Klezl, Managing Partner, Kyndryl.

“Siamo entusiasti di porgere le nostre più sincere congratulazioni ai vincitori e ai candidati del premio Supplier of the Year di quest’anno. La loro dedizione e i loro standard superiori sono stati determinanti nel superare le sfide e raggiungere traguardi straordinari. Le loro prestazioni eccezionali, lo spirito collaborativo e l’impegno per la qualità e la puntualità sono stati fondamentali per il nostro successo”, ha affermato Maxime Picat, Chief Purchasing & Supply Chain Officer di Stellantis.

I vincitori del premio sono stati annunciati il ​​24 settembre 2024, presso la storica sala conferenze del Lingotto a Torino da Picat insieme ad altri membri del Purchasing & Supply Chain Leadership Team di Stellantis. Alla celebrazione hanno partecipato oltre 200 fornitori e partner globali, sottolineando l’importanza di questa occasione.