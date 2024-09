Stellantis brevetta  il cambio a tre velocità per veicoli elettrici

Stellantis continua a innovare nel campo della tecnologia dei veicoli elettrici. Dopo aver ottenuto nel febbraio 2024 un brevetto per un cambio a due velocità destinato a SUV elettrici fuoristrada, l’azienda ha recentemente acquisito un nuovo brevetto per un cambio a tre velocità per veicoli elettrici e ibridi. Questo nuovo brevetto, inizialmente depositato nell’agosto 2023, è stato ufficialmente approvato il 17 settembre 2024.

Stellantis pensa ad un cambio a tre velocità per le sue future auto elettriche

La maggior parte dei veicoli elettrici odierni è dotata di cambi a una sola velocità. Sebbene questi sistemi eccellano nell’erogazione della coppia, possono avere difficoltà a sostenere una coppia elevata per lunghi periodi o a fornire una gamma di velocità, limitando le prestazioni, specialmente in autostrada. Il nuovo cambio a tre velocità di Stellantis mira a superare queste sfide offrendo un migliore controllo della coppia e una gamma di velocità più flessibile.

Il brevetto di Stellantis descrive un innovativo cambio a tre velocità per veicoli elettrici, composto da una serie di componenti avanzati. Il primo set di ingranaggi planetari è collegato direttamente al motore elettrico. Una prima frizione permette di accoppiare il motore a una seconda parte del sistema, mentre una seconda frizione può collegare questa parte all’alloggiamento.

Il secondo set di ingranaggi planetari, collegato all’uscita del primo, trasmette potenza al primo albero dell’asse del veicolo tramite un supporto, migliorando la flessibilità del sistema. Il terzo set di ingranaggi, invece, collega l’uscita del secondo set al secondo albero dell’asse. In questo caso, una terza frizione può mettere a terra il set di ingranaggi, mentre una quarta frizione può bloccare i due alberi dell’asse, fornendo una funzione di differenziale bloccato per un maggiore controllo di trazione.

Le frizioni di questo sistema lavorano in combinazioni specifiche per attivare le diverse marce del veicolo. Nella prima marcia, si attivano la seconda e la terza frizione, permettendo al sistema di erogare la massima coppia necessaria per affrontare situazioni di bassa velocità, come la guida su terreni difficili. Per la seconda marcia, invece, vengono innestate la prima e la terza frizione, creando un equilibrio tra potenza ed efficienza, ideale per la guida su strada.

La terza marcia sfrutta la seconda e la quarta frizione per garantire un’efficienza ottimale alle alte velocità. Inoltre, la quarta frizione svolge un ruolo chiave, consentendo di bloccare insieme il primo e il secondo semiasse, una funzione particolarmente utile in situazioni che richiedono una trazione extra, come nella guida fuoristrada.

Con l’espansione del mercato elettrificato, innovazioni come il cambio a tre velocità di Stellantis saranno determinanti nel migliorare le prestazioni dei veicoli. Questo brevetto mira ad affrontare i limiti dell’attuale tecnologia EV, posizionando Stellantis come leader nello sviluppo di trasmissioni elettriche più versatili e capaci. La casa automobilistica può migliorare l’efficienza e la potenza nella sua gamma in evoluzione integrando questa tecnologia nei suoi futuri modelli elettrici del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares.