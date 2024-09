Stellantis svelerà il futuro della mobilità della flotta al Fleet Ride & Drive

Stellantis ospiterà il suo attesissimo evento Fleet Ride & Drive al Millbrook Proving Ground il 9 e 10 ottobre 2024, offrendo ai gestori di flotte un’opportunità esclusiva di sperimentare il futuro della mobilità. Con una gamma di circa 150 veicoli provenienti dall’ampio portafoglio Stellantis, tra cui modelli elettrici, ibridi e con motore a combustione interna (ICE), l’evento sottolinea l’impegno del gruppo verso l’elettrificazione e l’innovazione della flotta.

L’evento Fleet Ride & Drive si inserisce nel contesto in cui Stellantis prosegue nel suo percorso verso l’elettrificazione: entro il 2030, si prevede che saranno disponibili oltre 75 modelli elettrici per tutti i marchi Stellantis.

Durante l’evento, sarà possibile assistere alle conferenze di numerosi esperti, i quali forniranno dettagliati approfondimenti sui recenti progressi compiuti da Stellantis per promuovere una maggiore efficienza della flotta. In particolare, verranno illustrati i passi avanti verso la riduzione delle emissioni di CO2 e l’introduzione di soluzioni innovative per veicoli convenienti e accessibili. Nel frattempo, gli specialisti di prodotto di ciascuno dei marchi facenti parte del gruppo Stellantis saranno presenti in loco per offrire visite guidate approfondite e dimostrazioni pratiche riguardanti i più recenti modelli e tecnologie presentate dall’azienda.

Inoltre, gli ospiti del gruppo Stellantis potranno prendere parte a esperienze di marca uniche, tra cui un corso fuoristrada su misura con Jeep, la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità di guida nell’Abarth Autotest e giri veloci con piloti professionisti. I partecipanti avranno anche l’opportunità esclusiva di vedere i nuovi prodotti Stellantis prima che arrivino ufficialmente sulle strade.

Vedremo dunque che novità emergeranno nel corso di questo importante evento per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale fin dalla sua fondazione dal suo numero uno l’amministratore delegato Carlos Tavares.