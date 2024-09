Stellantis e GM: paura per i dati sulle vendite nel terzo trimestre negli USA

Le vendite di veicoli nuovi negli Stati Uniti per il terzo trimestre sono previste in calo rispetto all’anno precedente e anche rispetto ai dati del secondo trimestre. L’accessibilità economica continua a rappresentare un ostacolo significativo per molti consumatori. General Motors e Stellantis, annunceranno i risultati delle vendite statunitensi del terzo trimestre martedì. Ford Motor, invece, presenterà le sue informazioni mercoledì.

Gli analisti prevedono vendite in calo per Stellantis e General Motors negli USA nel terzo trimestre 2024

Edmunds.com, un sito di shopping di auto, ha affermato di prevedere che il settore venderà 3.902.326 nuovi veicoli nel terzo trimestre, un calo del 2,3 per cento rispetto al terzo trimestre del 2023 e un calo del 4,7% rispetto al trimestre precedente. Anche Cox Automotive continua a registrare performance inferiori alle aspettative nelle vendite di nuovi veicoli del settore automobilistico.

Per il trimestre, Cox Automotive prevede che i volumi di vendita di veicoli nuovi saranno inferiori del 2,1% anno su anno e anche inferiori rispetto al secondo trimestre di quest’anno. Gli esperti di Cox attribuiscono la colpa del calo delle vendite a GM, Toyota e Stellantis, ha affermato Cox in una dichiarazione mercoledì.

Sia Edmunds che Cox prevedono che GM e Stellantis riporteranno risultati inferiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Entrambi si aspettano che Ford riporti guadagni. Cox ha osservato che Honda Motor sembra pronta a riportare risultati solidi.

Edmunds prevede che GM riporterà vendite di nuovi veicoli nel trimestre pari a 652.457, un calo del 3,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e una perdita di quota di mercato dell’1 per cento. Per Stellantis, la previsione è di 342.110 nuovi veicoli venduti nel trimestre e un calo del 10,5 per cento e una caduta dell’8,4 per cento della quota di mercato. Ma per Ford, la previsione è di 506.208 nuovi veicoli venduti, un aumento dell’1,1 per cento e un guadagno del 3,5 per cento della quota di mercato rispetto all’anno precedente.

Cox Automotive prevede che General Motors registrerà vendite negli Stati Uniti di 648.043 nuovi veicoli, con un calo del 3,2 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Per Stellantis, si stima un volume di vendite di 301.293 nuovi veicoli, corrispondente a un crollo del 20,8 per cento rispetto ai risultati del terzo trimestre dell’anno precedente. Invece, Ford dovrebbe riportare vendite di nuovi veicoli pari a 509.310, con un guadagno del 2,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.