Stellantis: tre repubblicani del Michigan scrivono a Tavares esprimendo serie preoccupazioni

Tre membri repubblicani della delegazione congressuale del Michigan hanno inviato una lettera al CEO di Stellantis Carlos Tavares esprimendo “serie preoccupazioni” in merito ai recenti sviluppi nel settore automobilistico, in particolare i licenziamenti presso lo stabilimento di assemblaggio della Ram 1500 Classic a Warren. Si tratta di John James di Shelby Township, Jack Bergman di Watersmeet e Bill Huizenga di Holland.

“Siamo seriamente preoccupati”: tre repubblicani scrivono al CEO di Stellantis Carlos Tavares

“Questi posti di lavoro non sono solo una parte integrante del patrimonio del Michigan; rappresentano la spina dorsale della nostra economia. Inoltre, la nostra industria automobilistica è essenziale per i fornitori e i concessionari, che già si trovano ad affrontare licenziamenti e altre insostenibili pressioni sui costi,” hanno dichiarato i legislatori.

La lettera attribuisce principalmente la responsabilità dei licenziamenti all’amministrazione del presidente Joe Biden e della vicepresidente Kamala Harris, piuttosto che all’azienda stessa o al CEO Carlos Tavares. Quest’ultimo è stato oggetto di critiche da parte dei concessionari per le difficoltà di vendita, dai lavoratori per presunte promesse non mantenute, e dal consiglio di amministrazione per le scarse performance dell’azienda.

“La recente norma sulle emissioni allo scarico emanata dall’Environmental Protection Agency (EPA) dell’amministrazione Biden-Harris minaccia di aggravare il declino economico del Michigan”, si legge nella lettera. “Molti sarebbero costretti a dichiarare bancarotta o a fare vendite predatorie come risultato negativo della nuova norma sulle emissioni allo scarico dell’EPA. Oltre all’industria automobilistica e ai suoi fornitori, queste politiche fallite avrebbero anche un impatto clamorosamente negativo sulle industrie non automobilistiche del nostro stato”.

“Sebbene comprendiamo che le pressioni dell’amministrazione Biden-Harris abbiano reso difficile per i costruttori di automobili agire diversamente, i leader del settore automobilistico hanno la responsabilità fiduciaria e l’obbligo morale di denunciare l’eccesso di potere federale degli attivisti dell’EPA, che decimerebbe la capacità dell’America di competere e la capacità degli americani di guadagnarsi da vivere”.

“Stellantis sta investendo oltre 50 miliardi di euro nel decennio in elettrificazione per raggiungere gli obiettivi di raggiungere un mix di vendite di BEV per autovetture al 100% in Europa e un mix di vendite di BEV per autovetture e camion leggeri al 50% negli Stati Uniti entro il 2030”, ha affermato il portavoce dell’azienda Shawn Morgan. “Per raggiungere questi obiettivi di vendita, l’azienda si sta assicurando circa 400 GWh di capacità di batterie, incluso il supporto degli stabilimenti di produzione di batterie in Nord America ed Europa. Stellantis è sulla buona strada per diventare una società a zero emissioni di carbonio entro il 2038, tutti gli ambiti inclusi, con una compensazione percentuale a una cifra delle emissioni rimanenti”.

“C’è un’indiscutibile volatilità nel mercato, soprattutto mentre il settore passa a un futuro elettrificato. Molte case automobilistiche stanno rivedendo i loro piani”, ha affermato la portavoce di Stellantis Jodi Tinson in un comunicato stampa lunedì. La società ha rilasciato la dichiarazione in risposta alle accuse del sindacato United Auto Workers secondo cui Stellantis non ha rispettato le promesse fatte durante la contrattazione collettiva nell’autunno del 2023.

Tinson ha aggiunto: “Nell’ultimo anno, ci sono stati numerosi annunci di ritardi negli investimenti e nei prodotti, nonché cancellazioni di prodotti in tutto il settore, portando una rispettata società di consulenza automobilistica a rivedere le sue proiezioni di vendita di veicoli elettrici del 2024 al ribasso del 25% (nota: dal 9% al 12%). L’evidenza di una trasformazione radicale del settore e dei suoi effetti sul mercato è chiara”.

I legislatori, come parte della loro lettera, hanno posto a Tavares una serie di domande. Hanno chiesto perché — secondo l’UAW — Stellantis stia considerando di spostare la produzione di pickup Ram in eccesso dallo Sterling Heights Assembly Plant al Messico piuttosto che tenerla nel Michigan.

Hanno anche chiesto se qualche azienda straniera, come la cinese BYD Co., abbia “fatto delle proposte” a Stellantis per acquisire alcune delle sue attività al fine di “aumentare le proprie quote di mercato in Nord America e negli Stati Uniti, eludendo i requisiti di origine della produzione.”

Altre domande hanno riguardato gli investimenti per la creazione di posti di lavoro, il malcontento dei concessionari Stellantis, le normative più dannose per l’operato dell’azienda e la catena di fornitura dei veicoli elettrici. I legislatori hanno richiesto risposte entro sette giorni lavorativi, sottolineando che “questo è un momento critico per il nostro Stato e per l’industria automobilistica nazionale.”