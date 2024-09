Stellantis avvia la ricerca del successore di Tavares

Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha avviato la ricerca di un successore per l’amministratore delegato Carlos Tavares, il cui contratto terminerà all’inizio del 2026. Ciò è stato confermato dalla casa automobilistica in risposta a domande di Bloomberg News, sottolineando che si tratta di una parte della normale pianificazione della successione. La crescente pressione sul CEO è dovuta alle deludenti prestazioni di Stellantis, in particolare nei mercati americani, che rappresentano il più grande bacino di profitto per l’azienda.

Elkann non ha in programma un immediato cambio di leadership e Tavares sarà incluso nel processo di ricerca, secondo persone a conoscenza della questione. Tuttavia, il presidente è sempre più insoddisfatto della situazione in Nord America, dove le vendite sono rallentate e diversi dirigenti hanno lasciato l’azienda, hanno detto le persone, che hanno chiesto di non essere identificate per discutere di questioni interne. Elkann è anche CEO di Exor, il maggiore azionista di Stellantis.

Tavares, 66 anni, ha intrapreso un rigoroso percorso di riduzione dei costi mentre Stellantis si confronta con l’indebolimento della domanda di auto elettriche e l’intensificarsi della concorrenza da parte dei produttori cinesi. Negli Stati Uniti, Stellantis sta affrontando sfide significative, tra cui alti livelli di inventario, problemi di qualità e una diminuzione della quota di mercato. Di conseguenza, le azioni dell’azienda hanno registrato un calo di oltre un terzo quest’anno. Un portavoce di Stellantis ha sottolineato che è “normale” per il consiglio iniziare a considerare la pianificazione della successione, data l’importanza della posizione di CEO. Tuttavia, ha anche precisato che ciò non influisce sulle discussioni future, evidenziando che esiste ancora la possibilità che Carlos Tavares possa rimanere in carica più a lungo.

All’inizio di questo mese, i leader della rete di concessionari statunitensi di Stellantis hanno criticato Tavares per aver presieduto a un “rapido degrado” dei marchi del produttore che includono anche Ram e Dodge, esortandolo a spendere più soldi per liberare i loro lotti dal vecchio inventario. L’azienda affronta anche la possibilità di altri scioperi negli Stati Uniti e in Italia nelle prossime settimane.

Stellantis ha dichiarato che risolvere i problemi negli Stati Uniti sarà una “priorità assoluta” fino alla fine dell’anno, come affermato dal Chief Financial Officer Natalie Knight. L’azienda è attivamente impegnata a trovare soluzioni che soddisfino tutti gli stakeholder, inclusi i concessionari. Recentemente, Stellantis ha annunciato un investimento di oltre 406 milioni di dollari in tre siti del Michigan. Tuttavia, il CEO Carlos Tavares ha richiesto ulteriori tagli al bilancio per garantire la redditività. Questa richiesta ha sollevato preoccupazioni secondo cui la sua spinta verso l’efficienza potrebbe mettere a rischio progetti a lungo termine e flussi di entrate, come segnalato da alcune fonti.

Dopo un drastico crollo delle vendite che ha quasi dimezzato gli utili nel primo semestre, il CEO di Stellantis ha intrapreso misure significative per affrontare la crisi, tra cui il taglio di posti di lavoro e la riduzione della capacità produttiva nelle fabbriche americane. Per proteggere i profitti, l’azienda sta anche vendendo diversi asset e ha considerato la possibilità di cedere uno o più dei 14 marchi che compongono il gruppo.