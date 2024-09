Stellantis risponde alle accuse della UAW  

In un’e-mail inviata oggi al presidente della UAW Shawn Fain, il COO di Stellantis North America Carlos Zarlenga ha chiarito la posizione della Società in merito alle accuse mosse da Fain durante un recente Facebook Live, in seguito a un’analisi dettagliata e approfondita. In particolare, l’e-mail ha sollevato obiezioni al suggerimento secondo cui Stellantis non ha onorato i propri impegni durante le negoziazioni.

Stellantis chiarisce le cose e risponde alle accuse della UAW

Dopo questa attenta revisione e analisi, Stellantis conferma la propria posizione di aver onorato i propri impegni ai sensi del contratto collettivo del 2023.

“Il linguaggio della Lettera 311 è chiaro. Afferma che gli investimenti e le allocazioni stabiliti nella Lettera 311 ” sono soggetti all’approvazione del Comitato di allocazione dei prodotti Stellantis e subordinati alle prestazioni dell’impianto, ai cambiamenti nelle condizioni di mercato e alla domanda dei clienti che continua a generare volumi sostenibili e redditizi” per la struttura in questione. Gli investimenti e le tempistiche non sono garanzie assolute, come Fain ha erroneamente e ripetutamente caratterizzato, ma subordinati a numerosi fattori, tra cui le condizioni di mercato”.

“C’è una volatilità indiscutibile nel mercato, soprattutto mentre il settore passa a un futuro elettrificato. Molte case automobilistiche stanno rivedendo i loro piani. Nell’ultimo anno, ci sono stati numerosi annunci di ritardi negli investimenti e nei prodotti, nonché cancellazioni di prodotti in tutto il settore, portando una rispettata società di consulenza automobilistica a rivedere le sue proiezioni di vendita di veicoli elettrici del 2024 al ribasso del 25% (nota: 9% dal 12%). L’evidenza di una trasformazione drammatica del settore e dei suoi effetti sul mercato è chiara”.

“La decisione di posticipare la tempistica per le assegnazioni allo stabilimento di Belvidere è coerente con l’attuale difficile scenario automobilistico e con il linguaggio chiaro della Lettera 311. Contrariamente a quanto raccontato da Fain, la Società non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’assegnazione della produzione della prossima generazione di Dodge Durango”.

“Stellantis ha annunciato investimenti per 6,2 miliardi di $ a Kokomo, rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Con quegli investimenti più i +400 milioni di $ recentemente annunciati in Michigan, abbiamo effettivamente annunciato circa il 30% dei quasi 19 miliardi di $ inclusi nell’accordo del 2023, non solo il 2% come afferma Fain”.

Kokomo – Circa September 2021: Stellantis logo at the transmission factory. The Stellantis subsidiaries of FCA are Chrysler, Dodge, Jeep, and Ram.

“Per essere chiari, Stellantis ha rispettato e continuerà a rispettare l’accordo raggiunto dalle parti nel 2023”, afferma l’e-mail. L’azienda ha affermato che il CEO e il suo team nordamericano rimangono disponibili a incontrarsi e discutere di queste questioni nel migliore interesse dei dipendenti di Stellantis e ad aiutare l’UAW a comprendere come queste azioni siano appropriate ai sensi del CBA.