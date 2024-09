Stellantis Design Studio celebra tre anni di progettazione per i clienti in vari settori

Stellantis Design Studio (SDS), l’agenzia creativa globale di Stellantis, celebra tre anni di progettazione e amplificazione di prodotti per diversi clienti in tutto il mondo. “Stellantis Design Studio offre ai nostri clienti un accesso esclusivo all’impareggiabile potere creativo dell’universo Stellantis e dei nostri 14 marchi, tra cui Peugeot, Jeep e Maserati”, afferma Klaus Busse, responsabile di Stellantis Design Studio, responsabile del design per Maserati e Jeep Europa.

Stellantis Design Studio offre un approccio a 360 gradi incentrato sul cliente

I clienti attingono all’innovazione e all’eccellenza del design che contraddistinguono alcuni dei marchi automobilistici più iconici al mondo, apportando lo stesso livello di creatività e qualità ai progetti. I clienti possono beneficiare delle tecnologie più avanzate di Stellantis, tra cui l’intelligenza artificiale e la visualizzazione virtuale immersiva, con il contributo di competenze leader nei settori dell’ingegneria, dell’innovazione e della tecnologia, dell’intelligence di marketing, dei fattori umani e altro ancora.

Attraverso Stellansi Design Studio, i clienti possono entrare in contatto con ciascuno dei 14 marchi di Stellantis, dando vita a progetti di collaborazione nel design come il concept Peugeot – Beneteau Sea Drive, Peugeot – Pleyel Innovative Piano e DS Automobiles – Pavillon Ledoyen Kitchen. Grazie a decenni di esperienza nel design automobilistico, Stellantis Design Studio è pronto a rivoluzionare il panorama creativo e a ridefinire nuovi standard di estetica e funzionalità per i clienti di tutti i settori.

Stellantis Design Studio offre una competenza unica a 360 gradi con una gamma completa di servizi: dalla ricerca approfondita e dalla strategia del marchio, all’ideazione e allo sviluppo (inclusa l’esecuzione e la qualità percepita), fino alla creazione di risorse di comunicazione. L’approccio olistico di SDS garantisce che ogni fase del percorso di un marchio sia amplificata da una progettazione strategica e ponderata, su misura per gli obiettivi unici di ciascun cliente.

“La nostra missione è dare forma al futuro”, ha affermato Hugo Nightingale, Global Creative Director di Stellantis Design Studio. “I nostri designer hanno una profonda comprensione di ciò che i consumatori vogliono e di cui hanno bisogno nel nostro mondo in rapida evoluzione. Le innovazioni creative posizionano i nostri clienti in prima linea nella competizione attraverso un design innovativo”.

Stellantis Design Studio vanta un team eterogeneo e internazionale di esperti in discipline quali designer di abbigliamento, colori e finiture, motion designer, designer di prodotti e trasporti, grafici e font, designer di marchi, esperti di design della sostenibilità, artisti CGI e molto altro. L’intero team è impegnato in un approccio incentrato sul cliente per comprendere, migliorare e amplificare ogni progetto e marchio.

“Presso Stellantis Design Studio, amplifichiamo i marchi fornendo soluzioni di design su misura incentrate sulle esigenze e le ambizioni di ogni cliente. Insieme, definiamo strategie di design per sviluppare marchi, prodotti ed esperienze migliori, per raggiungere gli obiettivi e realizzare la visione”, afferma Loïc Rigaud, Business Leader di Stellantis Design Studio.

“Immergendoci nel mondo dei nostri clienti, comprendendo e definendo il loro contesto futuro, la strategia, i valori e le ambizioni, Stellantis Design Studio trasforma le aspirazioni in soluzioni di design tangibili, innovative e avvincenti che risuonano con il pubblico di riferimento. Ogni progetto non è solo un design, ma un viaggio collaborativo che supera le aspettative, ridefinisce le possibilità, amplifica marchi e prodotti. I centri creativi SDS di Parigi, Torino, Detroit, San Paolo, Shanghai e Casablanca si collegano e interagiscono per offrire una prospettiva globale e una base multiculturale”.

“I marchi odierni operano su un palcoscenico globale. I team SDS forniscono spunti e soluzioni che risuonano in diversi mercati e culture. Questa portata globale garantisce che i nostri clienti traggano vantaggio sia dalle competenze locali che dalle tendenze mondiali. Combinando la nostra profonda comprensione delle sfumature regionali con la consapevolezza dei movimenti di design globali, creiamo soluzioni che non sono solo innovative, ma anche culturalmente rilevanti e di impatto”.

“La nostra presenza internazionale ci consente di offrire un’esperienza fluida e coesa, indipendentemente da dove si trovino i nostri clienti. Sfruttando la nostra portata globale, ci impegniamo ad amplificare i marchi nel mercato globale”.

“Sfruttando la ricchezza multiculturale della nostra rete globale, mettiamo in contatto le persone a livello locale, offrendo ai nostri clienti l’esperienza e l’innovazione di Stellantis per rafforzare il loro business e ottenere risultati ovunque”, ha affermato Rozenn Rouat, Global Activities and Performance, Stellantis Design Studio.

Questi elementi distinguono nettamente SDS da tutti gli altri studi di design, un’agenzia di design leader che fornisce un approccio a 360 gradi allo sviluppo del marchio, con un’impronta globale e l’accesso alla potenza creativa di Stellantis. Il nostro team fornisce soluzioni di design orientate ai risultati per i marchi che cercano di avere un impatto, indipendentemente dal loro mercato, indipendentemente da dove si trovino.