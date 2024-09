Stellantis Atessa: la cassa integrazione si allunga ancora

La crisi dello stabilimento Stellantis Atessa sembra non finire più. Nelle scorse ore si è saputo che il gruppo automobilistico ha deciso di prolungare di altre due settimane la cassa integrazione nel sito produttivo che dunque rimarrà fermo ancora ad ottobre. Nella riunione di oggi 18 settembre, la direzione dello stabilimento dei veicoli commerciali leggeri di Val di Sangro ha presentato al comitato esecutivo di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf un aggiornamento dettagliato sulla situazione attuale del mercato.

Ancora stop alla produzione nello stabilimento Stellantis Atessa

La direzione dunque ha avvisato i sindacati che per prudenza ha deciso di estendere la cassa integrazione prevedendo un nuovo stop dal 14 ottobre a tutto il 27 ottobre 2024. Questo dovrebbe riguardare l’intero personale della fabbrica.

Il ricorso alla cassa integrazione per Stellantis Atessa ex stabilimento Sevel prosegue senza interruzioni dal giugno scorso, generando preoccupazione tra lavoratori e sindacati. Nonostante le rassicurazioni dell’AD Carlo Tavares e l’impegno confermato dai dirigenti nello scorso incontro con il presidente della Regione Marco Marsilio e l’assessore Tiziana Magnacca, la situazione resta tesa.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito del futuro dello stabilimento abruzzese del gruppo Stellantis che al pari di quasi tutti gli altri impianti dell’azienda in Italia non vive di certo un periodo particolarmente positivo come dimostrano i continui stop alla produzione.