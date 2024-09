Stellantis Pro One inaugura il Global Commercial Vehicle Hub

Stellantis Pro One ha raggiunto oggi un importante traguardo inaugurando il suo nuovo Global Commercial Vehicle Hub presso Mirafiori Automotive Park 2030 a Torino, Italia. L’Hub riunisce tutte le funzioni che allineano la strategia e le linee guida della business unit per aumentare l’efficienza e la velocità nel processo decisionale.

Stellantis Pro One: Il nuovo Hub armonizza la strategia del business dei veicoli commerciali

Il nuovo centro, composto da oltre 80 esperti, integrerà molteplici funzioni multimarca quali ingegneria, marketing, sviluppo prodotto, vendite, logistica, comunicazioni, finanza, risorse umane, acquisti, veicoli ricreativi, produzione e altre attività incentrate sul cliente. Servirà anche come “centro di controllo” per tutti i dipendenti coinvolti nel business globale dei veicoli commerciali. Questi team lavoreranno in coordinamento con centri di competenza e siti di produzione in tutto il mondo, supportando la missione di Stellantis Pro One di rafforzare la propria leadership globale nei veicoli commerciali.

“Lo Stellantis Pro One Global Commercial Vehicle Hub mira a sfruttare al massimo i nostri team dedicati con sede nelle nostre regioni per realizzare la nostra ambizione in un segmento altamente redditizio che rappresenta un terzo dei nostri ricavi”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “La decisione di installare questo Hub a Mirafiori è un’altra testimonianza del nostro profondo impegno a favore dell’Italia. »

Quest’anno Stellantis Pro One ha raggiunto altri importanti traguardi: Nella prima metà del 2024, Stellantis Pro One si è assicurata il primo posto in tre regioni: Europa 30, Sud America e Medio Oriente e Africa. Questi risultati impressionanti evidenziano la forte presenza di Stellantis Pro One nel mercato globale con sei marchi, che contribuiranno a realizzare il piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, con le attività di veicoli commerciali che rappresentano un terzo dei ricavi netti di Stellantis e genereranno 5 miliardi di euro di entrate per servizi connessi come partner commerciale preferenziale a 360 gradi.

C

Stellantis Pro One ha rinnovato la sua gamma di furgoni con 12 nuovi modelli di Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall, includendo veicoli elettrici di seconda generazione e connettività avanzata. L’offensiva di prodotto si estende al Ram ProMaster EV Delivery in Nord America e al pick-up Fiat Titano in Sud America. Inoltre, Stellantis ha introdotto soluzioni a basse emissioni, come veicoli a idrogeno, nel settore dei veicoli commerciali.

Lavorando a stretto contatto con i propri clienti per soddisfare le varie richieste di trasformazione e personalizzazione, Stellantis Pro One ha recentemente introdotto “Stellantis CustomFit”, un nuovo programma di conversione e personalizzazione che garantisce i più elevati standard di qualità, sicurezza e perfetta integrazione tra le caratteristiche tecnologiche del modello base del veicolo. e le modifiche specifiche richieste dal cliente.

Stellantis Pro One ha lanciato “Stellantis CustomFit,” un programma innovativo dedicato alla conversione e personalizzazione dei veicoli, sviluppato in stretta collaborazione con i clienti. Questo programma garantisce massima qualità, sicurezza e una perfetta integrazione tra le tecnologie del modello base e le modifiche specifiche richieste, rispondendo alle diverse esigenze di trasformazione dei veicoli commerciali.

Le trasformazioni interne offerte da Stellantis Pro One sono supportate da una rete globale di oltre 400 partner certificati, che contribuiscono allo sviluppo di soluzioni su misura. Questo approccio amplia ulteriormente la gamma di prodotti disponibili, che include furgoni con cassone ribaltabile, veicoli con spazio di carico ottimizzato e veicoli ricreativi. Ogni soluzione è progettata per soddisfare le esigenze di clienti privati, piccole e medie imprese (PMI) e grandi flotte, offrendo un’ampia varietà di opzioni personalizzabili.

Con il lancio del nuovo programma “Stellantis CustomFit”, l’espansione della capacità produttiva di veicoli a celle a combustibile a idrogeno e il rinnovamento dell’intera gamma di furgoni compatti, medi e grandi (12 veicoli in totale), l’offensiva globale di Stellantis Pro One fa grandi passi avanti.