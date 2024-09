Stellantis protagonista al Salone Auto Torino 2024 con Fiat Grande Panda e altre novità

Il Salone Auto Torino si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 settembre nel centro storico di Torino, offrendo un evento open air e gratuito dedicato a design e tecnologia automobilistica. Il percorso espositivo partirà dalla stazione di Porta Nuova e attraverserà piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, per arrivare a piazza Vittorio Veneto. Stellantis sarà presente con una selezione dei suoi iconici marchi, esposti in via Roma, tra via Gramsci e via Buozzi, da piazza Carlo Felice verso piazza San Carlo.

Al Salone Auto Torino 2024 Stellantis grande protagonista con tutte le sue novità più interessanti

Quest’anno, Fiat celebra il suo 125º anniversario, un traguardo raggiunto solo da poche case automobilistiche nel mondo. Questo anniversario segna anche l’inizio di un nuovo capitolo nella lunga storia di Fiat, caratterizzata da successi, impatto sociale e leadership, tutti sostenuti da un forte focus sul cliente. Tra le maggiori novità che Stellantis proporrà al Salone Auto Torinmo 2024 vi è proprio la nuova Fiat Grande Panda. Svelata lo scorso 11 luglio la vettura farà il suo debutto pubblico proprio durante questo evento.

Progettata in Italia al Centro Stile di Torino, la Fiat Grande Panda si distingue nel segmento B per la sua compattezza, con una lunghezza di 3,99 metri, inferiore alla media di 4,06 metri. Caratterizzata da linee semplici e un design ben organizzato, offre spazio sufficiente per cinque persone. Questo nuovo modello è ideale per le famiglie e per la mobilità urbana moderna.

Con la nuova Abarth 600e, il marchio dello Scorpione punta a consolidare la sportività elettrica nel panorama automobilistico. Sviluppata congiuntamente dagli ingegneri e collaudatori di Abarth e Stellantis Motorsport, la 600e rappresenta l’Abarth più potente di sempre. Dotata di un differenziale autobloccante esclusivo e pneumatici ad alte prestazioni ispirati alla Formula E, la vettura presenta un design sportivo innovativo creato dal Centro Stile di Torino. Il colore di lancio Hypnotic Purple enfatizza la sua aggressività, mentre lo spoiler posteriore aerodinamico è progettato per ottimizzare le performance.

Sempre a proposito di Stellantis presente anche la nuova Fiat Topolino che rappresenta una soluzione innovativa per una mobilità urbana più sostenibile, rivolta in particolare ai giovani a partire dai 14 anni, sensibili alle tematiche ambientali. Progettata dal Centro Stile Fiat di Torino, la Topolino è un veicolo di micro-mobilità completamente elettrico, ideale per muoversi agilmente in città grazie alle sue dimensioni compatte di 2,53 metri di lunghezza. Disponibile in versioni aperta e chiusa, la Topolino combina praticità e maneggevolezza, rendendola adatta per l’uso urbano.

Sempre per Stellantis al Salone Auto Torino 2024 ci sarà spazio anche per la Peugeot 5008, già molto apprezzata in Europa, si presenta rinnovata con un design dinamico e moderno. Questo grande SUV offre ora ampio spazio per sette passeggeri, combinando eleganza e funzionalità per soddisfare le esigenze di famiglie e viaggiatori. Non poteva mancare nemmeno il nuovo Opel Frontera è progettato per ottenere un grande successo grazie ai suoi numerosi punti di forza.

Offre interni spaziosi nonostante le dimensioni compatte, e dispone di una gamma di motorizzazioni che include opzioni elettriche e ibride, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Inoltre, il Frontera si distingue per i prezzi accessibili, che riflettono un eccellente rapporto qualità-prezzo considerando le sue caratteristiche e dimensioni. Spazio anche per Jeep Avenger che come sappiamo è il SUV più venduto in Italia dopo i primi 8 mesi del 2024. Infine non potevano mancare nemmeno la nuova Lancia Ypsilon e la nuova Alfa Romeo Junior due delle novità più importanti di questo 2024 per quanto riguarda il gruppo Stellantis. A Torino i fan dei brand del gruppo guidato da Carlos Tavares potranno anche ammirare la nuova Citroen C3, la DS 7 Antoine De Saint-Exupéry, Fiat 600 Hybrid e Opel Astra.