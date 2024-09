Stellantis collabora con Genelec per creare un Immersive Audio Lab

Stellantis ha recentemente inaugurato a Bengaluru il proprio laboratorio audio immersivo certificato Dolby Atmos 9.1.6, basato sui monitor Genelec Smart Active. Il nuovo laboratorio, unico in India tra gli OEM, si concentra su riferimento audio, produzione e garanzia della qualità e svolge un ruolo chiave nell’iniziativa di Stellantis per definire strategie audio uniche.

Guidato da Akshay Khanna il laboratorio mira a perfezionare i sistemi audio in-car di Stellantis

Il laboratorio di recente costituzione crea anche roadmap per ciascuno dei suoi marchi, internalizza le capacità di ricerca e sviluppo acustico automobilistico e supporta il suo piano “Dare Forward” per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2038.

Yves Bonnefont, responsabile del software presso Stellantis, ha affermato: “L’audio svolge un ruolo fondamentale nella soddisfazione e nel godimento dei nostri clienti dei loro veicoli, oltre ad avvisarli delle funzioni chiave e delle situazioni di guida. Questo nuovissimo laboratorio dimostra il nostro impegno per un’acustica automobilistica leader di settore e sottolinea il ruolo fondamentale dell’India nella strategia globale di Stellantis”.

Guidato da Akshay Khanna, direttore e responsabile spaziale in Acoustics Engineering, il laboratorio mira a perfezionare i sistemi audio in-car di Stellantis. “Il laboratorio è stato creato per aiutare a sviluppare la nostra firma audio interna per le auto”, ha spiegato Khanna. “Alla fine, aiuta a promuovere programmi, offrendo funzionalità Over the Air e tempi di commercializzazione più rapidi”.

Il laboratorio di Stellantis include il controllo sul tempo di riverberazione, ottenendo 0,5 secondi nelle basse frequenze e mantenendo 0,2 secondi lineari dalle medie alle alte frequenze. Si allinea inoltre ai rigorosi standard acustici IEC e Dolby, ottenendo un punteggio del 100% in diversi criteri, completato da un valore Noise Criteria inferiore a 20.

L’acustica della sala è realizzata tramite modelli di simulazione computazionale avanzata, tra cui analisi degli elementi finiti, metodo degli elementi di contorno e raytracing per una risposta favorevole nel dominio del tempo, fondamentale per realizzare lo straordinario potenziale emozionale delle registrazioni immersive. Il laboratorio stabilisce anche nuovi standard nell’isolamento strutturale e aereo, ottenendo un punteggio di classe di trasmissione del suono di 68. Questi metodi hanno consentito un’accelerazione del progetto in 53 giorni e l’uso ottimale dei materiali, dando vita a uno spazio impressionante che mette in mostra i progressi delle soluzioni per l’automotive e la mobilità.

Sound Team, partner locale di Genelec, è stato coinvolto nella fornitura del sistema e ha garantito sia l’assistenza pre-vendita che post-vendita. Il sistema si basa interamente su Genelec Smart Active Monitor, con 8361 nelle posizioni LCR, 8351 che si occupano dei canali surround e height e un subwoofer 7382 che gestisce le basse frequenze. Un’interfaccia 9301 AES/EBU fornisce connettività audio digitale multicanale, integrando il subwoofer 7382 nel sistema audio immersivo. Infine, il software GLM ha consentito una calibrazione precisa della risposta in frequenza, del livello di riproduzione e del ritardo della distanza. Dunque per Stellantis una novità interessante.